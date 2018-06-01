原标题：大理公布洱海保护线划定方案

本报讯（记者 孔令晗）5月30日，云南大理市正式向外公布《大理市洱海生态环境保护“三线”划定方案》。根据方案，洱海流域将通过蓝、绿、红三线，被划分为湖区、湖滨带和水生态保护区核心区三个区域，从而进行分级管控。据介绍，下一步大理市将在“三线”范围内实施洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程，对建设用地实行有偿征收，区域内土地房屋将被有序腾退。

方案中确定了蓝、绿、红三条保护线。其中蓝线为洱海湖区界线，以“2007年环洱海数字化修测地形图”和2014年勘定的1966米湖区范围界线划定。区域内包括大理市集中式饮用水源地，是国家级大理风景名胜区和国家级苍山洱海自然保护区的重要组成部分。今后该区域将通过生态管控，实施生态保育、生物多样性保护及生态修复，来恢复湖泊健康生态系统。

绿线是洱海湖滨带保护界线，以蓝线为基准线外延15米划定。其与蓝线之间范围是洱海水生态保护区核心区的重点管控区。这一区域的主要功能是，通过生态搬迁，减少人为活动对生态环境干扰，实施生态保育、生态修复、生态环境治理，来恢复湖滨带的生态环境功能。

红线则是洱海水生态保护区核心区界线，以洱海海西、海北（上关镇境内）蓝线外延100米，洱海东北片区（海东镇、挖色镇、双廊镇境内）环海路道路外侧路肩外延30米为划定范围。红线区域是洱海水生态保护区核心区，区域内将通过生态管控，实施污染控制，削减污染负荷，构建生态净化系统。

据介绍，该方案将于6月30日正式开始实施。

同天，大理白族自治州人民政府新闻办公室举办新闻发布会，对“三线”划定工作情况进行了通报。

发布会介绍，今后大理将在“三线”范围内实施洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程。项目建设用地依法进行有偿征收，项目范围内土地房屋将被有序腾退，涉及的建筑物、构筑物及附属设施、零星林果木等依据相关规定补偿。

责任编辑：刘德宾 SN222