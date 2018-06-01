原标题：北京2020年底前将完成全市村庄规划

本报讯（记者 李天际）北京青年报记者昨日从北京市规划国土委获悉，北京将在2020年底前完成全市村庄规划工作，目前已有71个村开展了村庄规划编制。

市规划国土委相关负责人介绍，去年10月，北京陆续启动了71个试点村的村庄规划编制工作。村庄规划编制工作遵循“统筹编规划、开门编规划、驻村编规划”的工作原则，力求每一个村庄都编制出兼顾当前需求和长远发展、兼具乡土气息和现代理念的规划设计。而且71个试点村中大部分村庄的规划编制单位做到了单次或多次驻村调研，每次驻村时间多则十几天，少则两三天。

目前，市规划国土委正在研究制定《关于推进北京市责任规划师工作的指导意见》，下一步将推荐部分优秀乡村规划师专家团队。同时，通过向社会倡议、征集的方式建立乡村责任规划师服务团队。

近期，市规划国土委向全社会发布了《关于征集规划师、建筑师、设计师下乡参与美丽乡村建设的倡议书》，向社会广泛征集有志做乡村规划建设工作的团队和个人，推动规划、建筑等专业人员下乡。倡议书发布以来，已收到200余个设计团队和个人的报名，总数超过1200人。报名的单位涉及规划、建筑、景观、市政、古建筑保护、旅游、产业策划等多个专业领域，还有部分团队可提供测绘、海绵城市、房屋鉴定、装配式建筑、建筑节能等专项技术服务。

目前，征集工作暂告一段落，市规划国土委将与相关管理部门共建乡村设计人才平台，充分发挥北京设计资源优势，让设计师在美丽乡村建设中发挥更大的作用。

责任编辑：刘德宾 SN222