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湖南涟源市人大副主任王一新接受审查调查(简/历)

湖南涟源市人大副主任王一新接受审查调查(简/历)
2018年06月01日 09:35 中国经济网
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　　原标题：湖南涟源市人大常委会原副主任王一新接受审查调查（简历）

　　经济日报-中国经济网娄底6月1日讯 据三湘风纪网5月31日晚消息，涟源市人大常委会原副主任王一新涉嫌严重违纪违法，目前正接受娄底市纪委市监委纪律审查和监察调查。 

　　王一新简历 

　　王一新，男，1960年9月出生，湖南涟源人，大专文化，1977年12月参加工作，1986年7月加入中国共产党。

　　历任涟源市财政局会计股、企财股副股长、股长、党组成员、副局长，涟源市审计局党组书记、局长，涟源市财政局局长、党组副书记、党组书记。

　　2012年9月任涟源市人大常委会副主任（副处级）；

　　2016年11月任涟源市人大副处级干部。 

　　2018.05 接受娄底市纪委市监委纪律审查和监察调查。

责任编辑：余鹏飞

王一新
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