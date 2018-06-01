外媒称中国再出台开放举措:降低关税放宽外资限制

原标题：外媒称中国再出台对外开放举措：降低进口关税 放宽外资限制

参考消息网6月1日报道 外媒称，据中国官方媒体5月30日报道，中国将进一步降低日用消费品进口关税。此举是对中国扩大进口承诺的落实。此外，中国政府表示，将于6月30日前发布新的外商投资“负面清单”。

据美国《华尔街日报》网站5月31日报道，中国官方媒体援引国务院常务会议的内容报道称，服装鞋帽等产品的进口关税平均税率将降至7.1%，家电平均税率将降至8%，养殖类、捕捞类水产品等平均税率将降至6.9%，化妆品等平均税率将降至2.9%。

国务院还称，将完成修订出台外商投资准入负面清单的工作，还将把清单内投资总额10亿美元以下的外资企业设立及变更下放至省级政府审批和管理。

报道称，为吸引外资，国务院还表示，将加强知识产权保护，完善合格境外投资者制度，以及支持外国金融机构更多参与地方政府债券承销。

另据英国《金融时报》网站5月31日报道，中国政府表示，将于6月30日前发布新的外商投资“负面清单”。

中国商务部31日表示，新名单将在能源、交通运输等领域取消或者放宽对外资的限制。

报道称，中国的负面清单列出了外国投资者不得进入的领域，没有列入清单的领域则对外资开放。美国政府和企业界一直在加大对中国的施压，要求取消对这些禁止领域的投资限制。

30日，中国国务院宣布将下调包括服装、化妆品和家用电器在内的一系列消费品关税。

报道称，中国政府在4月份宣布放宽金融、汽车领域对外国投资的限制。

责任编辑：张玉