辽宁舰形成体系战力 外媒：中国航母发展速度惊人

原标题：辽宁舰编队形成体系作战能力 媒体：中国航母发展速度惊人

参考消息网6月1日报道 境外媒体称，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校5月31日在例行记者会上表示，辽宁舰航母编队已经初步形成体系作战能力。

据俄罗斯卫星通讯社5月31日报道，任国强表示，辽宁舰入列以来，按照计划有序组织了包括远海作战运用演练在内的一系列综合演练，有效检验了航母编队综合攻防体系的建立和保持。航母编队训练向远海作战运用深化拓展，已经初步形成了体系作战能力。

中国军事专家尹卓最近接受采访时称，经过这几年的实践探索，辽宁舰可以说是拉出去就能打，已经有了一定的作战能力。

另据台湾《旺报》5月31日报道，27日，大陆首艘航母辽宁舰回到大连造船厂码头，在船厂迎接它的是刚结束海试、停在船坞的首艘大陆国产航母。

一时间，大陆两艘航母同框的照片引爆网络。双航母历史性“同框”，大陆著名军事专家韩旭东对此表示，这是大陆航母发展的历史必然，标志大陆海上力量不断增强。

报道称，大陆航母发展速度惊人，一举一动备受外界关注。18日，大陆首艘国产航母顺利完成海试，向成为一艘真正的作战舰艇迈出关键一步。有专家预测，凭借在辽宁舰上累积的经验，未来大陆第二艘航母将比辽宁舰更快形成作战能力。

相比辽宁舰，首艘国产航母从设计到建造，全部由大陆自主完成，并在辽宁舰使用的经验基础上进行了多项优化，性能将有全面提升。其研制和建造，标志着大陆已掌握了建造中型航母，以及后续更大型航母的能力。

韩旭东说：“操纵国产航母的人员在辽宁舰上进行相关训练，能迅速适应新航母。中国的海上力量以航母为中心形成战斗力指日可待。”

报道称，夜间起降舰载机是航母实战能力的重要指标之一。大陆官方媒体首次对外证实航母舰载机歼-15进行了夜间起降训练。韩旭东指出，这意味着大陆航母编队实战化能力进一步提升，初步具备全天候作战能力。

航母编队实战能力的提升，离不开实战化演训的锤炼。4月中下旬，辽宁舰航母编队在西太平洋、南海、东海等海域开展远海实兵对抗训练，实战化对抗的强度和密度比以往更大。在韩旭东看来，接下来可能将进一步充实舰载机飞行员的数量，加速整装作战能力。目前担负科研和训练双重任务的辽宁舰，随着人员和武器装备的有机结合更加完善，实战化的水平会大大提高。

报道称，关于未来大陆航母的发展，有专家预测，凭借辽宁舰和首艘国产航母的经验，下一艘国产航母建造、试航的周期都会大幅缩减。

对此，韩旭东认为，未来大陆航母发展体现在两个方面：一是航母的数量会迅速增加，二是会以世界先进航母为目标。韩旭东进一步分析，未来大陆航母在数量上或将以七艘为发展基数，核动力和电磁弹射技术成为航母发展方向，以便航母上的舰载机能够对各种危机作出迅速反应。

责任编辑：张玉