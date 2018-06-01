冬奥配套工程大张高铁铺轨 大同至京将需100分钟

原标题：冬奥会配套工程大张高铁今起铺轨 开通后大同至北京需100分钟

中新网北京6月1日电 （刘辰瑶杨佳欣）记者从中铁十七局铺架公司了解到，冬奥会重点配套工程——大张高铁从大同市天镇站向大同方向今日开铺，标志着该铁路全线施工进入了铺轨阶段。

大张高铁是贯通京、津、冀、晋、陕的客运咽喉工程，被誉为晋北地区对外交流的“生命线”。该高速铁路起自山西怀仁县，止于河北省怀安县，全长140.631公里，设计时速250公里，共设大同南、阳高南、天镇、怀安等四座车站，总投资约196.35亿元，计划将于2019年底开通。此次双线铺轨共279公里，由中铁十七局集团担负了全线铺轨、部分线下隧道、桥梁架设及电气化任务。

中铁十七局铺架分公司项目经理杨帆表示：“大张项目正式开始铺轨意味着大张项目施工重点由线下单位转移到了铺轨单位。”今年以来，中铁十七局集团铺架分公司大张项目部结合当地气候环境、地质特点，不断优化施工方案，改造施工设备，已顺利通过铺轨方案评审等前期准备工作，确保了铺轨工作能够安全顺利进行。

据介绍，该线建成通车后，旅客们从大同乘高铁到张家口观看冬奥会仅需40分钟。该线路未来将与京张高铁连接，大同至北京的通行时间也将从6个小时缩短至100分钟左右。（完）

责任编辑：张玉