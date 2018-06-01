原标题：铁路部门：首批31名严重失信人将被限制乘坐火车

中新网客户端6月1日电（记者 马学玲） 6月1日，中国铁路客户服务中心（12306）网站、“信用中国”网站公示了31名经认定有严重失信行为即将被限制购买车票人员名单。公示期为7个工作日。公示无异议后，铁路部门将实施限制购买车票的惩戒。铁路部门向广大旅客朋友倡议：请坚持诚信乘车、文明出行，遵守铁路运行安全相关规定，杜绝失信行为，共同推动社会信用体系建设，营造社会文明良好风尚。

资料图：列车员在“复兴号”列车旁迎接旅客的到来。 中新社记者 殷立勤 摄

铁路有关部门负责人介绍，2018年5月1日，由国家发展改革委等八部门联合发布的《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车 推动社会信用体系建设意见》（以下简称《意见》）正式实施。中国铁路总公司发布的《关于限制铁路旅客运输领域严重失信人购买车票的管理办法》（以下简称《办法》）同步实施。近期，各铁路局集团公司本着“事实清楚、证据充分、数据完整、格式合规”的原则，对《意见》和《办法》实施以来严重失信行为人信息进行了认真核查，最终被认定有严重失信行为的人员一个月共31人。其中，经相关铁路站车工作人员收集证据，报相关铁路运输企业审核、认定的有21人，主要是存在动车组列车上抽烟、无票乘车、越站（席）乘车且拒不补票等失信行为的人员；被公安机关予以行政处罚或立为刑事案件而纳入惩戒名单的有10人，主要是存在倒卖车票、冒用优惠（待）身份证件、扰乱铁路站车运输秩序且危及铁路安全、造成严重社会不良影响等行为的人员。

该负责人介绍，公示期内，被公示人可通过铁路“12306”客服电话提出异议，公示期满，被公示人未提出异议或者提出异议经审查未予支持的，各铁路运输企业将按照公示名单依据《意见》和《办法》执行惩戒措施。对在动车组吸烟、扰乱站车秩序、倒卖车票、被行政处罚的，限制购票180天；对无票乘车、越站乘车拒不补票的，至补齐所欠票款前限制购票。

铁路部门再次提醒广大旅客朋友，《意见》规定，严重影响铁路运行安全和生产安全有关的行为责任人被公安机关处罚或铁路站车单位认定的，对行为责任人限制乘坐火车，主要包括以下7种行为：一是扰乱铁路站车运输秩序且危及铁路安全、造成严重社会不良影响；二是在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟；三是倒卖车票、制贩假票；四是冒用优惠（待）身份证件、使用伪造和无效优惠（待）身份证件购票乘车；五是持伪造、过期等无效车票或冒用挂失补车票乘车；六是无票乘车、越站（席）乘车且拒不补票；七是依据相关法律、法规应予以行政处罚的行为。

《意见》还明确其他领域的严重违法失信行为限制乘坐火车的有关责任人，主要包括以下6种：一是有履行能力但拒不履行的重大税收违法案件当事人；二是在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的严重失信行为责任人；三是在社会保险领域中存在以下情形的严重失信行为责任人：用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；应缴纳社会保险费且具备缴纳能力但拒不缴纳的；隐匿、转移、侵占、挪用社会保险基金或者违规投资运营的；以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的；社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；拒绝协助社会保险行政部门对事故和问题进行调查核实的；四是证券、期货违法被处以罚没款，逾期未缴纳的；上市公司相关责任主体逾期不履行公开承诺的；五是被人民法院按照有关规定依法采取限制消费措施，或依法纳入失信被执行名单的；六是相关部门认定的其他限制乘坐火车高级别席位的严重失信行为责任人，相关部门加入本文件的，应当通过修改本文件的方式予以明确。以上行为责任人限制乘坐火车高级别席位，包括列车软卧、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等座以上座位。

责任编辑：张玉