贵州遵赤高速发生一起交通事故 致6死1伤

原标题：贵州遵赤高速发生一起交通事故致6死1伤

新华社贵阳6月1日电（记者李惊亚）贵州遵赤高速1日发生一起交通事故，导致6人死亡、1人受伤。

记者从仁怀市委宣传部了解到，6月1日凌晨3时许，一辆小型普通客车行驶至遵赤高速大坝镇五岔河大桥路段时与一辆重型集装箱半挂车发生追尾事故，当场造成1人死亡、6人受伤。经全力救治，受伤6人中5人抢救无效死亡。

事故发生后，仁怀市公安、卫计、消防等单位第一时间赶赴现场开展处置工作。目前，善后工作正有序进行，事故原因正进一步调查中。

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