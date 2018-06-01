翁杰明辞去河南副省长职务 已调任国资委副主任

原标题：翁杰明辞去河南省副省长职务 已调任国资委副主任（图|简历）
经济日报-中国经济网郑州6月1日讯 6月1日下午，河南省十三届人大常委会第三次会议经表决，通过了“关于接受翁杰明同志辞去河南省人民政府副省长职务的决定”。
据中国经济网部委人物库资料显示，翁杰明此前已调任国务院国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。
翁杰明简历
翁杰明，男，1963年5月生，汉族，上海市人，研究生学历，文学博士，研究员，1986年6月加入中国共产党，1983年8月参加工作。
1979.09—1983.08福建师范大学中文系汉语言文学专业学习
1983.08—1985.08福建省福州市二十一中学教师
1985.09—1987.07中国社会科学院研究生院新闻系新闻业务与行政管理专业硕士研究生（1988年获法学硕士学位）
1987.07—1988.11中国社会科学院团委干部
1988.11—1991.06中国社会科学院团委副书记（其间：1990.02—1990.12中国社会科学院驻陕西省商洛地区五市县基层锻炼总领队）
1991.06—1994.10中国社会科学院团委书记、机关党委青年工作处处长、党办宣传处处长、青年社会科学研究中心主任
1994.10—1997.10中国社会科学院研究生院党委副书记兼纪委书记，青年社会科学研究中心主任（其间：1996.05—1997.08挂职任陕西省丹凤县委副书记）
1997.10—1998.09重庆市委宣传部副部长（挂职）
1998.09—2002.12重庆市委宣传部副部长、市精神文明建设委员会办公室主任
（1996.09—1999.07河北大学中文系中国古代文学专业在职研究生学习，获文学博士学位）
2002.12—2004.05重庆市万盛区委书记
2004.05—2007.05 重庆市沙坪坝区委书记
（2001.06—2004.08中国社会科学院数量与技术经济研究所工商管理博士后）
2007.05—2007.06重庆市委常委、沙坪坝区委书记
2007.06—2007.07重庆市委常委、统战部部长、沙坪坝区委书记
2007.07—2010.06重庆市委常委、统战部部长，重庆社会主义学院院长（兼）
2010.06—2011.12重庆市委常委、两江新区党工委书记、管委会主任
2011.12—2013.05重庆市委常委、秘书长、市直机关工委书记（兼）
2013.05—2016.09重庆市委常委，市政府常务副市长、党组副书记，重庆行政学院院长（兼）
2016.09—2016.10河南省委常委，省政府副省长人选
2016.10—2016.11河南省委常委，省政府副省长人选、党组副书记
2016.11—2017.01河南省委常委，省政府常务副省长、党组副书记
2017.01—2018.03河南省委常委，省政府常务副省长、党组副书记，兼河南行政学院院长
2018.03— 国务院国资委副主任、党委委员
党的十九大代表，十三届全国人大代表。
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