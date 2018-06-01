这些城市上报完成整治黑臭水体 却依然污水横流

原标题：[整治黑臭水体]这些城市上报整治完成 竟依然污水横流……

城市黑臭水体是百姓反映强烈的水环境问题，特指城市建成区内，那些泛着黑色，散发着恶臭的水体。近年来，由于城市快速发展，以及一些老城区改造困难，一些城市环境基础设施建设不到位，导致污水未被处理就直接排放到水体中，再加上垃圾入河，河里的底泥污染严重，导致水体出现黑臭现象。按照国务院颁布实施的《水污染防治行动计划》即“水十条”要求，2017年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区黑臭水体消除比例达到90%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体消除比例平均达到60%以上。这项工作进展如何？是否实现了预期目标？日前，生态环境部和住房城乡建设部联合启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动。

在这次专项行动中，生态环境部与住房和城乡建设部组建联合督查队伍，在全国范围内对城市黑臭水体整治展开督查。首批督查组分10个组，历时15天，对上海、江苏、安徽、湖南、湖北等8个省区市的部分城市开展了督查工作。

根据国务院颁布实施的《水污染防治行动计划》提出的目标：2017年年底前，直辖市、省会城市、计划单列市建成区基本消除黑臭水体。这些城市上报的材料中也显示：这些城市的黑臭水体整治工程在2017年底都已经完成。但在督查中发现有些城市的实际整治情况与所报材料不符。

整治方案显示，位于深圳市宝安区的排涝河控源截污工程去年年底已经完成。但实际上，排涝河整治工程目前仍处于施工过程中，左岸永久性截污箱涵未完工，右岸已完工截污箱涵溢流口存在晴天污水溢流现象。全河河道底泥上翻严重，河道部分地点存在垃圾堆积现象。

广西南宁的亭子冲河，河段长度约4.5公里，是2017年3月首批国家挂牌督办整治的黑臭水体。2017年底，南宁市将其作为已完成黑臭整治的河流上报。5月8-22日期间，督查组多次对南宁市亭子冲河进行现场检查，发现亭子冲河存在治理工程未完工、控源截污措施不完善、污水未经处理直排进入水体，垃圾收集转运体系不健全等问题。督查组认为，亭子冲目前尚未完成黑臭水体整治任务，与上报情况不符。

同样的情况也发生在上海，在此前上海市提交给督查组的一份截至2017年底已完成黑臭整治河道的名录中，上海市宝山区的龚家沟位列其中，标注着已经完成整治，消除黑臭。但当督查组到达实地时看到的却是这样的景象： 河水泛着黑绿色，水面上气泡此起彼伏，气泡慢慢变大，从河水里冒出来，翻着黑色的污泥，水面变成一团黑色。

据专家介绍，这种现象叫鼓泡，产生的原因主要是水体缺氧。

督察组到达上海后，对上海市建成区部分河流进行了巡查，发现一些河流存在黑臭现象，龚家沟是其中之一。这天，督查组成员沈秋实和周炳男又对这条河道进行了第二次复查。在河床边，有一个出水井，井盖上写着“污”字，污水一直往外冒，直接流进河里。水泥的底座已经被冲刷成黑色。

督查组的技术人员在这条河的上游、中游和下游分别采集了水的样品，带回实验室进行分析。从督查组和当地检测机构共同出具的检测报告来看，达到了黑臭水体标准。

这次督查的一大特点是群众全程参与，被督查地区的百姓可以通过电话、微信、微博向督察组举报。在安徽芜湖市，督查组就接到群众举报，说芜湖市弋江区白马办事处周边，由于南区工业园区的污水污染了漳河水系，已经影响到了人民群众的日常生活和健康。接到举报后，安徽督查组马上对芜湖市漳河河道周边开展排查工作，发现举报地点附近有大面积黑臭水体。督查组沿着黑臭河道摸查，发现一个排涝站正往漳河直接排放黑臭水体。 现场取样检测结果显示，该水体呈墨黑色，COD（化学需氧量）达94mg/L，黑臭程度为重度黑臭。根据排放流速及下降水位幅度估计黑臭水体排放量约20万吨。

在这次城市黑臭水体整治的第一轮督查中， 督查组以长江经济带为重点共督查了20个城市，870多个水体，现场督查发现不少水体在治理上还存在问题，有些问题是共性问题：

一是少数地方没有按期完成任务；

二是有一些地方用河道治污，这是存在方向上的偏差的，河道不应当承担治污任务，污染还应该是谁污染谁治理，在岸上扎扎实实开展垃圾污水收集处理处置设施的建设，从根本上解决问题；

三很多地方收集污水采取的是合流的办法，而不是雨污分流，这样在多雨的地方一下雨就造成了污水直排环境问题，污水溢流。

对本次督查发现的这些问题，生态环境部将会交办有关地方进行整改，督促各地建立长效机制。对于黑臭现象反弹、群众有意见的，经核实重新列入城市黑臭水体清单，继续督促治理。

除了发现问题，本次督查也发现了一些地方在整治城市黑臭水体方面的好的做法。比如中扬湖河是上海市高新园区里的一条河流。河水清澈见底，两岸的绿树倒映在水里，水底是生态植被，黑天鹅在水面上嬉戏。可就在十年前，这里还是脏乱不堪的臭水沟，各种垃圾粪便随意丢弃倾倒在河里，导致河道常年黑臭，淤积现象严重，散发着熏天的臭气。消除黑臭水体的第一个关键是控源截污，截断污染源，这里的做法就是在河道周边铺设了污水管网收集污水，防止外来的各种污水、污染物进入河道。同时，通过清淤和打捞等措施清除水中的底泥、垃圾、生物残体等固态污染物，实现内源污染的控制。

消除黑臭只是第一步，相关单位又对中扬湖实施了种植水生植物和机械环水、曝气增氧相结合的水质深化治理工程，彻底改善了中扬湖河道的水质。

这两年，河道两岸景观又一次升级改建，打造了许多靓丽的绿化景观和亲水平台。这里变成了闸北区老百姓最喜欢的景观河道。

那考河是南宁邕江的支流之一，去年，那考河药用植物园段河道还有40个污水直排口，上游养殖企业、沿线村庄和居民的生产生活污水，都直接排放进河道，河水黑臭严重。

控源截污，是那考河河道黑臭水体治理的措施之一。通过在河道上游新建污水处理站，把污水从源头截住进行净化处理，再把处理完的净水放回到河道，那考河实现了河道由黑臭到景观的转变。现在，这里已经变成了一个湿地公园。

目前，全国城市黑臭水体整治工作的督查仍在进行中。已完成整治的河道得到了周边老百姓的肯定和好评。

城市里的水治理好了，这座城就多了几分灵气和风景，百姓休闲活动也能多个去处，治理不好，黑臭水体令人掩鼻而行，风景变成了煞风景，令人惋惜。但是城市黑臭水体整治是一项复杂工程，一方面污染物的来源多头，涉及的管理部门也多头；另一方面，治理从截污到疏浚到水质提升，有多个环节，既要投入，也要管理，还要有技术支撑，不可能一蹴而就。督查整改的同时，建立长效机制，碧水才会有保证，群众才会满意。

责任编辑：霍宇昂