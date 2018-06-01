原标题：观察 | 澳媒：挑战“基建狂魔”？日本印太基建投资规模堪比中国

澳大利亚洛伊解读者网站5月29日刊载文章称，尽管有许多目光关注中国在印度洋的港口投资，但日本也一直在忙碌。日本在这一地区的基础设施投资规模与中国不相上下。

文章称，日本在印度洋的投资活动几乎没有宣扬，因此，其项目常常没有引起外界的关注。这掩盖了日本在整个地区建设基础设施和“互联互通”方面已经非常活跃的事实。

文章称，事实上，日本在这些项目上的投资额与中国对“一带一路”倡议的投资额相差无几。日本的“优质基础设施伙伴”倡议最早在2015年宣布，内容包括5年内在亚洲进行大约1100亿美元的基础设施投资规划。2016年该倡议被扩展至全球范围（包括在非洲和南太平洋）投资2000亿美元。

一份近年由日本资助的港口项目（括号内为以美元计价的日方大致出资额）的清单表明，在过去10年里东京在印度洋地区的活跃程度：

莫桑比克纳卡拉——港口（3.2亿美元）

肯尼亚蒙巴萨——港口及相关基础设施（3亿美元）

马达加斯加图阿马西纳——港口（4亿美元）

印度孟买——港口中转设施（22亿美元）

孟加拉国马达尔巴里——港口及电站（37亿美元）

缅甸仰光——集装箱码头（2亿美元）

缅甸土瓦——港口与经济特区（8亿美元）

▲莫桑比克纳卡拉港

文章称，涉及太平洋地区与非洲之间互联互通开发的日本项目现在已经纷纷被纳入其“自由与开放的印太战略”。日本的地区战略本质上是针对中国在印度洋地区日益重要的经济角色提供替代性方案。

文章称，日本声称建设互联互通的策略强调的是获得七国集团（G7）认可的“伊势志摩原则”。

文章称，日本的倡议还把印度定位成关键合作伙伴和印度洋的经济枢纽。

▲资料图片：日本首相安倍晋三与印度总理莫迪（印度报业托拉斯）

文章认为，日本的战略并不排斥中国。事实上，如果战略敌对能够得到克服，将会有巨大的合作潜力。

文章还称，日本已经呼吁其“四方安全对话”伙伴加入其“自由与开放的印太战略”。

澳大利亚洛伊解读者网站的这篇文章认为，对于所有相关各方来说，这些项目参与者的多元化可能真正成为一种多赢格局。澳大利亚需要考虑自己怎样能够在促进整个地区的开放和可持续项目方面同时与日本和中国两国进行合作。

责任编辑：霍宇昂