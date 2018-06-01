美国商务部长到底会不会来华磋商？外交部回应

原标题：2018年6月1日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：据报道，美国商务部宣布将从6月1日起对欧盟、加拿大、墨西哥输美钢、铝产品分别征收25%和10%的关税，引发有关各方强烈批评。欧盟委员会主席容克表示，美方此举是完全的保护主义，在世界贸易中实施单边措施完全不可接受，欧盟将很快宣布平衡美方关税的措施。法国总统马克龙称，美方决定是非法和错误的。德国财长肖尔茨称将作出强有力回应。加拿大总理特鲁多表示此举完全不可接受。墨西哥也宣布了相应的反制措施。中方对此有何评论？

答：你提到的这一消息各方都非常关注。当前国际格局正发生前所未有的深刻变化，热点难点问题层出不穷，单边主义和保护主义日趋抬头。面对这样一个充满不确定性、不稳定性的世界，负责任的国家应当制定负责任的政策，采取负责任的行动，共同努力为世界提供正能量，注入稳定性。

具体到经贸问题，的确，很多国家对当前美方搞单边主义和保护主义感到担忧。我们一向认为，在当前经济全球化深入发展、各国利益日益交融的情况下，以邻为壑，让子弹乱飞，绝不是解决问题的有效有益方式，也绝不具有任何建设性。各国特别是主要经济体，应该坚决反对各种贸易和投资保护主义，维护以世贸组织为核心、规则为基础、公平开放的多边贸易体制，维护正常的国际贸易秩序，促进世界经济的持续复苏增长。我们愿同有关国家一道，继续坚守多边主义和国际规则，共同努力推进经济全球化进程，构建开放型世界经济。

问：据报道，斯里兰卡和中国正进行自由贸易协定谈判，但斯方贸易谈判高级代表表示，中斯自贸区谈判已经陷入停顿。斯担心中方投资可能使斯陷入债务问题。我知道这个问题应该问商务部。你对此有何评论？

答：你提到的具体问题，我不了解，还是请你向中方商务部门了解。

作为原则，中斯是战略合作伙伴，双方一直真诚互助。中方根据斯方需求，向斯方提供了一些力所能及的援助，帮助斯解决融资缺口，助力斯发展经济、改善民生，提高自主发展能力，受到斯政府和人民欢迎。中方重视和斯里兰卡的友好合作关系，愿继续与斯里兰卡本着平等互利精神发展包括经贸等各领域合作，愿为斯方走可持续发展道路、实现经济多元化发展发挥建设性作用。

问：据报道，美国国务院日前表示，美国对中国公民的各项签证政策都没有改变，中国学生赴美仍然获得最长5年的签证，美国对敏感专业申请人的审查程序也没有变化，并且不针对中国公民。美国国务院强调，美国欢迎越来越多的中国公民访问美国。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道，对美方澄清表示欢迎。正如我此前应询所指出的，人员往来是促进中美在各领域交流与合作的基础。中美签证便利化是对等互惠的事情，符合两国人民共同利益。中美双方应采取更加积极的措施，使两国人员往来更加便利，进而为两国各领域交流合作创造更好的条件。

问：我知道这个问题也应该问商务部。据报道，美国商务部长罗斯预计将于明天抵达北京。你能否提供更多细节？他到底会不会来？

答：昨天，商务部发言人已经说过了，美方约50人的团队已经在北京与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开了磋商。至于罗斯部长来还是不来、什么时候来，这些细节还是请你询问商务部。

我们说过，中方谈判磋商的大门是敞开的，对于中美经贸关系当中的问题，双方应该以真诚的态度和平等、相互尊重的精神，通过对话磋商寻求互利共赢的解决方案。

问：据报道，5月31日意大利技术政府侯任总理科塔雷利向马塔雷拉总统提交退出组阁任务请求。孔特被重新任命为总理，并向总统提交内阁名单，新政府将于今日宣誓就职。中方对意政局最新发展有何评论？

答：我们注意到有关消息。意大利是欧盟重要成员，中国和意大利是传统友好国家，也是全面战略伙伴。中方乐见意大利保持政治社会稳定和经济发展繁荣。当前，中意两国关系发展势头良好，中方愿同意新政府一道，继续致力于巩固政治互信，拓展各领域务实合作，推动中意关系不断取得新进展。

问：斯威士兰是目前与台湾保持“外交关系”的最后一个非洲国家。你有什么想对斯威士兰释放的信息吗？你对他们有什么忠告吗？

答：最近一段时间，中方有关信息非常明确。一个中国原则是大势所趋、人心所向。正如大家看到的，越来越多的国家在一个中国原则基础上同中国发展各领域友好合作关系，取得了实实在在的进展。我们当然欢迎斯威士兰早日加入中非合作大家庭，照一张中非合作大家庭的欢乐全家福。当然，这取决于斯威士兰自己作出选择。

问：中日韩领导人会议上月初刚刚结束，东亚合作系列高官会将于下周在新加坡举行，请问今年中方对参与东亚合作有何设想？

答：当前，东亚合作呈现蓬勃发展的良好势头，以东盟为中心的区域合作机制在其中发挥了重要作用。

中方高度重视东盟作用，重视发展中国—东盟关系。上个月，李克强总理访问东盟秘书处，提出中国愿与东盟做共同发展、共建和平、开放共赢、开拓创新、包容互鉴的伙伴，为双方关系发展指明方向。今年是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年和中国—东盟创新年，双方关系站在新的起点。中方将与东盟继续深化政治安全、经济、社会人文三大支柱领域合作，为地区和平、稳定与发展作出新贡献。

10+3合作是东亚合作主渠道。中方一贯积极参与10+3合作，在财金、农业、青年、教育等领域举办了一系列项目。如“了解中国”项目已持续举办7年，对东亚国家青年官员增进对中国政治、经济、社会、文化等各方面的了解有积极意义。上个月，第七次中日韩领导人会议在日本成功举行，会后中方接任中日韩合作主席国和10+3合作共同主席国。我们愿与各方进一步密切协作，推动早日达成《区域全面经济伙伴关系协定》，携手推进东亚经济共同体建设。

问：据报道，俄罗斯外长拉夫罗夫昨天访朝会见朝鲜最高领导人金正恩时表示，俄完全支持已提上日程的朝美领导人会晤及朝争取半岛无核化的决心和立场。报道称，双方就半岛形势交换意见，就举行朝俄最高领导人会晤达成共识。中方如何评价俄罗斯在半岛无核化和本地区和平稳定方面发挥的作用？

答：中方注意到，拉夫罗夫外长刚刚访问了朝鲜，同金正恩委员长和李勇浩外相举行了会见会谈。朝方重申无核化立场，强调朝方对半岛无核化的意志是不变的、一贯的、坚定的。俄方表示支持半岛和平进程，欢迎朝韩、朝美开展互动。中方认为，俄朝双方就半岛无核化问题释放的信息是积极的，对此表示欢迎。

俄罗斯是半岛近邻，也是六方会谈成员，一直积极致力于维护半岛和平稳定，推动通过政治外交方式解决半岛问题。中方欢迎俄方继续为推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程发挥积极作用。

中方乐见朝俄发展双边关系、加强高层往来，相信这有利于推动半岛问题政治解决进程，维护半岛和东北亚地区的和平与稳定。

问：据报道，美海军陆战队中将麦肯齐昨天在回答南海相关问题时称，美国海军具有夺取小岛屿的核心能力，他所谈到的是美国在二战中的经验。你如何理解他的言论？

答：关于美军方有些人士近期涉南海问题的言论，我昨天已经作了回答，表明了中方在南海问题上的一贯立场。

我不想对你提到的美军方有关人士的那些极端、具体的言论一一发表评论。我只想重申，当前南海地区形势呈现趋稳向好的势头，中国同其他南海沿岸国家、同东盟国家都有个共同的愿望，或者说坚定的共识，那就是各方都要共同努力维护好南海地区和平与稳定，让地区国家都从中享受到发展和繁荣。我们将继续为此作出积极努力。希望美国也为此发挥建设性和负责任的作用，千万不要兴风作浪、做地区和平稳定的破坏者，而要做地区和平稳定的维护者。

责任编辑：张义凌