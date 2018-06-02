蔡当局只会打自己人给外人看 这是挑战人民底线吗

原标题：挑战人民忍受的底线，蔡英文就会对自己人动手，断送了台整个行业





继被爆以拒绝大陆官员赴台申请开出“报复第一枪”后，台当局再遭旅游业者控诉用各种理由积压陆客的申请。台湾《联合报》6月1日评论说，“人为刀俎，我为鱼肉”，想必旅行社业者此刻感受最为深刻，只是刀俎不是来自“敌对阵营”。蔡当局处理两岸没特别的本事，只会打自己人给外人看，这难道不是在挑战人民忍受的底线吗？

一名在旅游业超过20年、经营陆客团十余年的旅行社董事长告诉《联合报》，现在只要申请，几乎都有压件问题，连以前不太为难的自由行现在也处处刁难。例如在照片上找茬，说附的照片和身份证上不是同一个人，但大家怎么看都一样。还有不批准理由是身份证照片上有痣，附的照片没有痣，但他们怎么找也看不到痣。他说，过去申请入台证最慢10天就能拿到，但去年开始送件二三周都不核准，大陆三线城市官员赴台申请也被刁难，甚至连跟政治无关的企业、个人的申请都处处为难。今年的情况则更糟。他质问，“把台湾的观光弄成这样，到底是什么意思？”





对于媒体爆出台当局打压大陆赴台交流团引起旅游业恐慌，台“交通部观光局”1日发表“严正声明”，声称欢迎陆客赴台旅游的立场从未改变。声明以数据佐证说，今年1至4月，赴台的大陆观光团和自由行游客较去年同期呈微幅增长。有官员称，据今年4月统计，目前具有接待陆客资格的旅行社有422家，其间有人退出但也有人申请，数字是变动的，但没有明显下滑。

对此，岛内旅游业界人士也以数据反驳。创新旅行社董事长李奇岳对台湾媒体说，自己的旅行社常接大陆交流团的业务，大陆交流团数量自蔡英文上任后就一直缩减，最近环境则愈发艰困。不仅是送件审核趋严，“移民署”要求补件状况频繁，连“身份较敏感”的大陆人自己都不敢来了。他说，以专做观光的陆客旅行社来说，马英九时期约400多家有资格，100多家在接团，而现在，虽然有资格的旅行社家数没有明显减少，但真正有团接的只有排名前二三十家的旅行社，其他几乎都已经退出市场。有旅游业者怒斥，“蔡英文当局真的要把我们逼死吗？”





《联合报》评论说，“外交”挫败对台湾是重大打击，症结在两岸关系的处理，主政者应亟思以策略思维及灵活的手腕为两岸打开一条活路，只会和大陆硬碰硬，绝非上策。而“陆委会”宣布加强对大陆各级政府人士赴台申请的审查工作，并以超乎常理的方式执行，代价却是由人民承担。将两岸关系朝不可逆的恶化之路推进，又岂是“陆委会”所谓的“正当防卫的必要措施”。

然而，台当局似乎要在这条路上越走越远。据台湾媒体报道，“陆委会”副主委邱垂正1日在内部会议上说，“陆委会”收到非常多大陆赴台学术交流的案子，陆方官员堂而皇之到台校园进行学校交流活动，甚至有国台办官员进台湾大学校园，宣传对台31项就职就业措施。他说，“陆委会”建议“教育部”对大学制定行政指导或访视原则。▲

责任编辑：刘德宾 SN222