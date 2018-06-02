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拥抱中国好处就是多:中企向中东欧投资90亿美元

拥抱中国好处就是多:中企向中东欧投资90亿美元
2018年06月02日 04:12 环球时报
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原标题：拥抱中国的好处就是多，中企向中东欧国家送去90亿美元投资

 

据商务部6月1日发布的数据，2017年中国与中东欧16国进出口贸易总额达679.8亿美元，较上年增长15.9%。据不完全统计，目前中国企业在中东欧国家投资超过90亿美元。

责任编辑：刘德宾 SN222

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