中国电力输出全套技术 帮老挝所有乡村用上电

原标题：中国电力输出全套技术，帮助老挝建设强大国家，让所有乡村用上电

南湃水电站老方员工在厂房内监测发电机组工作情况。

6月的老挝已进入雨季。《环球时报》记者从老挝首都万象向北行驶130多公里后，汽车拐入山区岔路，柏油路变成石子路、然后变成黄土路。雨水混着黄土，向山下流去，汽车不时打滑，而盘山公路外侧就是悬崖。陪同记者的南湃电力有限公司副总经理何京哲说：“雨季时，员工基本在山上，很少下来，以防发生交通事故。但高山中的丰富降雨和大落差却是发电的好资源。”老挝能源矿产部部长坎玛尼表示，老挝政府确立了大力开发水电资源、建设“东南亚蓄电池”的发展目标。目前，老挝共有水电站47座，电力输出成为老挝主要出口领域及主要外汇来源之一。“中老合作的南湃水电站不仅为老挝电力发展做出贡献，还通过与当地企业联合开发经营的方式，输出了成熟先进的中国技术、标准和管理理念，实现了合作共赢。”

电力出口泰国，创造外汇

颠簸了一个多小时后，豁然开朗，一座巨大的水库呈现眼前。这就是位于海拔1100多米的蒲羌山上的老挝南湃水电站。该水电站的电力全部输入老挝国家电网。作为老挝能源矿产部2012-2020年发展规划中的重点项目，南湃水电站的建设、运营由南湃电力有限公司负责，该公司由老挝国家电力公司和中国兵器工业集团北方公司下属的北方国际合作股份有限公司合资组成。2017年5月实现并网发电，2017年11月1日正式进入商业运行。至2018年5月18日，累计发电量超过4亿千瓦时。

南湃水电站所在的赛松本省山区过去电力供应能力不足、稳定性较差，经常出现断电和电压骤变等事故；且高压输电线路的投资建设以及长距离输送造成的电能损耗，大幅增加了矿业企业的生产成本。而南湃水电站凭借良好的年调节能力，为该地区厂矿企业提供了充沛、稳定和可靠的能源供应，促进了区域矿产资源的开发。

在老挝国家电力公司的电网图上，《环球时报》记者看到老挝国家电网分为4个区域，南湃水电站的电力输入中部一区的电网，该区包括万象、赛松本等地区，是老挝用电量最高的地区。南湃水电站提供的电力达到该区总电量的10%左右，对老挝经济中心地带提供了稳定的电力保障。此外，还可以通过国家电网出口到泰国，为老挝创造外汇。南湃公司还与中国黄河水利职业技术学院合作，为老挝员工进行系统专业培训。





让所有乡村用上电，我很自豪

见到老挝员工甘亚时，他正在水库升压站忙碌着，一会儿到主机运行室记录水位、温度，一会儿到主控制室调整负荷。24岁的甘亚，脸庞黑黑的，是地道的老挝小伙子。和《环球时报》记者交谈时有些腼腆，但工作起来十分利落，已经是能独立监管水电站运行的实习值长。“2014年11月，经过选拔，我前往中国河南的黄河水利水电学院学习水电站运行与管理。第一年学习汉语，也更多了解了中国文化与发展，看到老挝与中国之间的巨大差异，更坚定了学好中国先进技术、回国发展老挝的决心。”甘亚说，他留学中国的第二年开始学习专业课，因为没有基础，刚开始很困难，“但我想，再多的困难都不能放弃。老师给了我很大的帮助，重点知识要求必须背会，课余时间还给我补课，真的很感激老师。”经过不懈努力，甘亚专业课成绩慢慢提升，还顺利通过了汉语水平HSK四级考试。

2017年7月毕业后，甘亚开始在南湃水电站工作。从最基层的值班员开始做起，从最基础的理论知识到电站相关系统图纸，再到一些实际操作，通过自身努力和中方师傅的悉心指导，甘亚专业水平迅速得到提高。“实际工作中遇到的问题和书本上的并不完全一样，中国师傅手把手地教我们，毫无保留地把技术传授给我们”，甘亚说。通过不断努力和中国师傅的传帮带，甘亚以优异的成绩晋升为实习值长。

傍晚，深山里十分寂静，能听到草丛里的虫鸣声，月亮似乎就在眼前。提起远在北部的家乡，甘亚说：“虽然距离南塔很远，但我不感到孤独，因为南湃水电站是我的第二个家，我要把自己最大的能力贡献给这个家，让老挝所有乡村能用上电，我很自豪。”

老挝国家电力公司的苯宏对《环球时报》记者说：“我年轻时在苏联学习水电技术，已经在老挝国家电力公司工作了32年，来到南湃水电站后，迎来一个新的起点。老挝有法国、日本、泰国公司运营的水电站，但我选择到南湃工作，因为中方在水电站建设、运营、管理等方面都达到很高标准。”

北方国际合作股份有限公司老挝经理部总经理何耀炜表示，本地化是南湃公司积极带动当地就业、拉动经济社会发展的重要举措。目前中老方员工比例为1：2，预计未来人员本土化率将达到80%以上，将有越来越多的老方员工走上重要管理岗位。





年轻人再也不用去泰国打工

南湃水库附近，是因项目建设而搬迁的移民新村。记者来到这里时正值上午，明媚的阳光下，整齐划一的房屋，已被村民扩建出各种规格，错落有致。此前，当地居民大多居住在藤条编制成的简陋房屋中，没有电，没有通讯基站，缺乏医疗保障。随着南湃项目建设的启动，公司与当地政府及专业咨询机构联合，实施了完善的移民安置规划。移民新村副村长卫莱表示：“以前我们生活在山里，从没用过电，现在电视、冰箱都可以用上。村子里有学校、医院、汽车站，生活便利多了，年轻人再也不用去泰国打工，在水电站和村子里就可以找到事做。好多事我们没敢想，没想到中国公司都主动为我们做了。”

在中国公司的帮助下，移民新村已经成为周边富裕村的代表。一些商家纷纷到移民新村寻找商机，开始有摩托车销售商到村里开设摩托车销售、维修店。在老挝农村，只有富裕的村民才有能力购买摩托车。村民素塔尼家里不仅买了摩托车，还用搬迁补偿款买了一辆大货车。他从万荣拉些砖瓦等建筑材料卖给村民，因为村民收入高了，都要盖更大的房子。“我特意把弟弟送到万象的职业学校学习水电技术，毕业后想让他到南湃水电站工作，因为在中国公司工作不仅工资高，还能学到最新的水电技术”，素塔尼说。▲

责任编辑：刘德宾 SN222