原标题：中央气象台：周日冷空气到来 北方高温将缓解
来自中央气象台的消息：这两天我国东北、华北等地持续晴热，今天（2日）将有更多地方迎来35℃以上的高温天气，局地最高温将超过37℃。目前北京、天津、内蒙古、辽宁以及吉林的部分地区都处于高温预警中，大家要做好防暑、防晒措施。气象专家表示，对于东北地区来说，此次高温持续时间不会太久，到本周日，随着一股冷空气到来，就会退出高温的行列。而华北高温则只是短暂缓解，4日起，高温天气还将再度来袭。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这次蔡英文让整个台湾吞下“奇耻大辱...
- 【 军事 】 美军B52轰炸机再次飞入中国南海九段线
- 【 财经 】 管清友谈掏空父母积蓄买房：谁不是这...
- 【 体育 】 热身-格子+巴萨2将破门 法国3-1意大利
- 【 娱乐 】 郑爽儿童节送祝福疑回应发飙事件
- 【 科技 】 小米推出最新“全家桶”，为上市献礼...
- 【 教育 】 40所高校或将改名 新一轮结果正式出炉
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有