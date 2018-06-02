原标题：中央气象台：周日冷空气到来 北方高温将缓解

来自中央气象台的消息：这两天我国东北、华北等地持续晴热，今天（2日）将有更多地方迎来35℃以上的高温天气，局地最高温将超过37℃。目前北京、天津、内蒙古、辽宁以及吉林的部分地区都处于高温预警中，大家要做好防暑、防晒措施。气象专家表示，对于东北地区来说，此次高温持续时间不会太久，到本周日，随着一股冷空气到来，就会退出高温的行列。而华北高温则只是短暂缓解，4日起，高温天气还将再度来袭。

责任编辑：桂强