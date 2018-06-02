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黑龙江部分地区出现严重旱情 已投入2.32亿应对

黑龙江部分地区出现严重旱情 已投入2.32亿应对
2018年06月02日 12:57 新华网
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　　原标题：黑龙江投入2.32亿元资金应对旱情

　　新华社哈尔滨6月2日电（记者杨喆）记者从黑龙江省水利厅获悉，5月以来，黑龙江省部分地区持续高温少雨，部分县（市、区）出现较为严重旱情。截至5月30日，黑龙江省累计投入抗旱资金2.32亿元，出动抗旱人员33.2万人应对旱情。

　　据了解，受降雨偏少、江河来水偏少、水库蓄水少等因素影响，黑龙江省哈尔滨市、齐齐哈尔市、绥化市、大庆市等地受旱面积较大。

　　针对当前旱情，黑龙江省有关部门通过及时跟踪旱情趋势、派出抗旱工作组、协调调水抗旱等方式加强抗旱工作。至5月30日，黑龙江省投入机动抗旱设备4.9万台套，出动机动运水车辆7.23万辆，抗旱浇灌面积284万亩。

　　针对当前旱情发展趋势，黑龙江省有关部门将进一步加大抗旱资金投入力度，努力增加抗旱能力，科学调度用好现有水源，采取综合措施合力抗旱。

责任编辑：桂强

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