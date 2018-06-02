解放军大校：中印边境管控成效佳 30多年未放一枪

原标题：香格里拉对话丨周波：中印边境管控成效佳，30多年未放一枪

中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心主任周波。 国际在线 图

6月1日，印度总理莫迪首次在新加坡香格里拉对话会上发表演讲，而莫迪在演讲中对中印关系的积极评价尤为引人注目。在莫迪演讲之前的一场关于中印关系的讨论会上，中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心主任周波大校也阐述了对中印合作与竞争的观点。

周波大校在发言中指出，中印关系和任何双边关系一样，既有合作的一面，也有竞争的一面。但中印之间的合作和竞争不是50%对50%的关系，而是合作远大于竞争。中印两国要做的就是扩大合作，把竞争限定在最小范围，防止其恶性膨胀，影响双边合作的大局。

中印合作基础牢固

周波大校说，中印合作有着良好的历史和现实基础。历史上中华文明和印度文明通过丝绸之路相互交融，交相辉映，是人类历史画卷中最美的一页。今天中印两国同为世界上最大的发展中国家。中国的“一带一路”向西，印度的“向东行动”向东，彼此必然交汇。中国人民实现两个一百年的奋斗目标即印度建国100周年前的发展雄心，在实现目标和时间表上都非常接近。无论是“中国梦”还是“新印度”，本质上都承载两个东方文明古国和世界上曾经最发达的国家的民族复兴，都是从本国人民的根本利益出发，让人民过上更加富裕安康的好日子。

中印人口占世界近40%，经济总量占世界经济的20%，两国都是经济发展较快，国际地位和影响力迅速上升的国家。作为世界上最重要的双边关系之一，中印两国能否友好相处，其意义早已超过双边范畴，直接影响到地区和世界的和平与稳定。习近平主席在武汉和莫迪总理非正式会晤中提出中印应该做好邻居、好朋友。这既是对双方关系的期望，也是中国作为负责任大国对世界的承诺。

中印合作也有很好的政治基础，双方坚持独立自主的外交政策，都奉行互利共赢的开放战略，都坚持世界多极化和文明多样化的理念。在推动经济全球化的积极面，促进国际关系民主化，在环境保护，在气候变化、打击恐怖主义等方面，都有相近的看法。在联合国、二十国集团和金砖国家、及上合组织的框架下进行了很多合作。

中印边界管控处理妥当

周波大校也介绍了中印两军的关系。周波说，中印两军关系是中印关系的重要组成部分，近年来，两军关系随着两国关系整体向前发展，在高级别团组互访、防务与安全磋商，边防合作、联合训练、人员培训等方面都取得了良好的成效。

周波大校介绍说，两国国防部于2007年建立了防务与安全磋商机制，迄今已经举行了8届。双方举行了6次“携手”系列陆军反恐联合训练。尤为难得的是，逢两国两军重大节日，双方边防部队都会相互邀请，共同庆祝。

周波大校说，中印间最大的矛盾是边界问题，由于中国已经通过和平谈判解决了和14个邻国国家中12国家边界问题，中印边界问题显得尤其突出。令人欣慰的是，中印确定了解决边界问题三步走的方针，都认为在找到公平合理、双方都能接受的方案之前，要妥善管控边界争议，共同维护和平与安宁，要防止小的恶性事件变大吗，影响两国关系的大局。

周波大校表示，在双方的共同努力下，中印边界总体保持了长期稳定，30多年来，两国边境未放一枪，这在全世界都是少见的，恰恰证明双方多年以来的风险管控卓有成效，洞朗对峙的和平解决再一次考验了双方的政治智慧。

周波大校介绍说，自1993年以来，两国政府和军队签署了多个维护边境地区和平与安宁的协议和议定书，建立了多层次的涉边事务沟通协调机制。中印边境实际控制线地区军事领域建立信任措施具体务实，操作性强，例如，双方约定在对中印边境实际控制线理解不一致的地方，双方边防人员巡逻时不互相尾随，两国在边界上有多个会晤点，加深彼此了解和信任，两军开展了边防代表团、军区（战区）代表团以及中青年军官代表团访问交流。

针对所谓的中印竞争问题，周波大校表示，就两军关系而言，无论在太平洋还是印度洋，中印两军都不存在竞争关系。中国理解印度55%的国际贸易要使用的南海航道，但是这部分贸易同任何通过南海的海上贸易一样没有任何障碍。同样，中国在印度洋有自己的合法权益，主要表现在战略通道安全，资产、投资和人员安全，中国倡议的海上丝绸之路也通过印度洋。

周波大校提到，中印从2008年底就同其他国家一道在印度洋开展了反海盗合作，印度海军2011年帮助解救了遭海盗劫持的中国“富城”号商船，中国海军也为印度籍船舶提供了帮助。周波最后指出，如果宽广的太平洋能够包容中美，那么浩瀚的印度洋也能包容中印。

责任编辑：张申