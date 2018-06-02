药监局鼓励儿童临床急需品种申报 已优先审评72件

原标题：国家药监局鼓励儿童临床急需品种申报 已优先审评72件儿童用药

记者从国家药监局获悉，国家药监局大力鼓励儿童临床急需品种申报，加强对非典型溶血尿毒症综合征、血友病、慢性免疫性血小板减少症等儿童急需用药的审评工作。

截至6月1日，药审中心已发布28批优先审评品种目录，共将520件注册申请纳入优先审评程序，其中，儿童用药72件。目前已有一批具有临床价值、患者急需的儿童用药完成审评并上市 。

下一步，国家药监局药审中心将继续做好儿童用药审评工作，加强对儿童专用制剂、儿童罕见病用药、儿童特有适应症用药，以及严重缺乏治疗药物的儿童疾病领域的审评政策的完善和研究技术指导原则的制修订；规范儿童用药说明书；加强与儿科临床、儿科基础研究单位的合作。 （央视记者 余静英）

责任编辑：桂强