原标题：解放军海军领导层变动：刘子柱出任海军后勤部部长

解放军海军领导班子连续调整。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从权威渠道获悉，刘子柱海军少将已出任海军党委常委、海军后勤部部长。原任海军党委常委、海军后勤部部长的李玉杰已于此前出任北海舰队司令员，镇守北国海疆。

公开报道显示，刘子柱曾担任过北海舰队某作战支援舰支队支队长等职务，至晚于2015年6月2日前出任北海舰队副参谋长。2016年夏季，刘子柱调任北海舰队驻连某基地司令员，随后晋升海军少将军衔。

此外，刘子柱还是党的十九大代表。

值得一提的是，2017年7月在朱日和举行的建军九十周年阅兵仪式上，刘子柱少将以海军导弹第2方队的领队的身份带队接受检阅，成为当天受阅部队海上作战群中的重要组成部分。

近期海军领导班子人事调整信息频繁放出。例如，原任海军副政委兼政治工作部主任的陈学斌中将已跨军种调任空军副政委。

责任编辑：霍宇昂