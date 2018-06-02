原标题：93岁著名分子生物学家、中国工程院院士李载平逝世
中国基因工程领域重量级学者陨落。
澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从中科院生物化学与细胞生物学研究所方面获悉，著名分子生物学家、中国工程院院士李载平因病医治无效，于2018年5月30日15时45分在上海市中山医院逝世，享年93岁。
根据李载平院士治丧委员会的消息，李载平院士遗体告别仪式定于2018年6月5日（周二）上午10时在上海龙华殡仪馆大厅举行。
公开资料显示，李载平是我国基因工程和分子遗传学的开拓者，生前还担任过原国家生物工程顾问委员会副主任、联合国基因工程生物技术中心评审组成员、中国遗传学会副理事长。
此外，李载平还是我国首个分子遗传实验室的创建者和学术带头人，并担任中国科学院生物化学与细胞生物学研究所研究员。
李载平1947年毕业于北京大学化学系。在北京大学医学院，北京医学院生化教研组工作多年后，李载平于1956年考进中国科学院上海生理生化学研究所，师从曹天钦院士。
1958年中科院上海生化所独立后设立放射生物学研究室，李载平任放射生物学研究室副室主任和课题组长。1960年研究生毕业后，李载平任中科院上海生化所副研究员，从此开创我国DNA分子生物学的研究。
李载平1977年晋升为正研究员，1996年当选为中国工程院院士。
李载平在国内外发表论文200余篇，获国家级、科学院级和国际级奖10余项，曾获国家科学二等奖1项，国家科技进步一等奖3项，美洲华人生物学家协会（SCBA）国泰奖（Cathy Award）1项，获上海市科技功臣、何梁何利基金科学与技术进步奖。
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