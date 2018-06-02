原标题：王毅会见比利时副首相兼外交大臣雷德尔斯

当地时间2018年6月1日，国务委员兼外交部长王毅在布鲁塞尔会见比利时副首相兼外交大臣雷德尔斯。

王毅首先就日前发生在比利时城市列日的暴力袭击事件向雷德尔斯表示慰问。王毅表示，自2014年习近平主席访问比利时、中比建立全方位友好合作伙伴关系以来，两国关系进入发展快车道，高层交往明显加强，务实合作走向深入，人文交流日益密切。希望双方继续相互尊重彼此核心利益和重大关切，扩大双向贸易与投资，将“一带一路”倡议与比利时发展战略对接，不断开辟新的合作领域。中方愿与比方就国际事务加强沟通，共同维护以联合国为核心的国际秩序和多边体系、共同推动构建开放型世界经济。

雷德尔斯感谢王毅的慰问并表示，我曾多次访华，见证了中国改革开放取得的伟大成就。比方高度重视中国日益上升的国际影响，赞赏中方提出的“一带一路”倡议，欢迎更多中国企业来比投资经营，促进两国合作取得更多成果。当前形势下，比方希望与中方加强在多边机制内的沟通协调，共同维护以世贸组织为基石的自由贸易体系。

双方还就共同关心的国际地区问题交换了意见。

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