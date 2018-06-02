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发改委宁吉喆副主任赴泰:推动中泰铁路合作等事宜

发改委宁吉喆副主任赴泰:推动中泰铁路合作等事宜
2018年06月02日 15:47 新华网
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　　原标题：国家发展改革委宁吉喆副主任赴泰推动中泰铁路合作及中日在泰东部经济走廊开展第三方市场合作

　　新华社曼谷6月2日电  5月30日至6月1日，国家发展改革委宁吉喆副主任率团赴泰国召开第24次中泰铁路合作联合委员会，并出席泰东部经济走廊中日第三方市场合作国际研讨会。

　　此次联委会由宁吉喆和泰交通部长阿空共同主持。双方就项目一期建设、二期推进方案等深入磋商，达成多项共识。

　　在泰东部经济走廊中日第三方市场合作国际研讨会上，宁吉喆、泰工业部长乌达玛、日本驻泰大使佐渡岛志郎分别致辞，进行了深入交流。

　　此访期间，宁吉喆拜会泰副总理颂吉。双方就中泰铁路合作和中日在泰国东部经济走廊开展第三方市场合作深入交换了意见。

　　中国驻泰大使吕健陪同参加上述活动。

责任编辑：霍宇昂

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