原标题：海军少将李汉军调任军委训练管理部副部长

解放军军委机关人事变动信息陆续披露。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从权威渠道获悉，原任军委改革和编制办公室副主任的李汉军少将已调任军委训练管理部副部长。

李汉军 资料图

公开资料显示，李汉军，1965年10月生，浙江舟山人。1980年，李汉军以优异成绩考入舟山中学，1982年7月毕业，同年考入海军大连舰艇学院。

李汉军历任海军大连舰艇学院副院长、海军司令部军训部部长、海军指挥学院训练部部长、海军92403部队司令员，2014年晋升海军少将军衔。

2017年7月23日晚间，大型政论专题片《将改革进行到底》第七集《强军之路》（上）在央视播出。专题片中，中央军委改革和编制办公室三位副主任何仁学、李汉军、张宇一同亮相。

作为中央军委的职能部门，军委改革和编制办公室主要是履行国防和军队改革筹划协调职能，指导推动重大改革实施，负责全军组织编制管理等工作。

根据此前国防部新闻发言人吴谦介绍，调整组建军委训练管理部，有利于加强对全军军事训练的统一筹划和组织领导，有利于加强部队和院校管理，使军事训练与部队管理紧密融合，更好推进实战化训练和依法治军、从严治军。

责任编辑：张申