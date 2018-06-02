三省一市领导为何考察该医院? 这里有"杀癌利剑"

原标题：长三角三省一市领导为何考察这家医院？这里有“杀癌利剑”

在长三角一体化全面加速的进程中，上海作为优势医疗资源相对集中之地，如何发挥辐射引领作用？

在6月1日长三角地区主要领导座谈会之前，长三角三省一市领导前往浦东新区考察了上海市质子重离子医院先进肿瘤放疗技术。这也是中国唯一一家以质子重离子技术为主要治疗手段的医院，立足于上海，辐射长三角，面向全国，造福国内外肿瘤患者。

其实，早在2014年，医院开展临床试验之初，来自苏沪浙皖的患者比例就占据了88.6%。其中有一位来自浙江丽水的农民，身患肝癌经过4次重离子治疗后，肿瘤完全消失，现已经存活3年9个月，仍在下地做农活。而自2015年8月开业以来至今，长三角三省一市患者占全部收治数的61%。

为避免周边地区患者往返奔波，医院充分借助“互联网+”手段，开通“质子重离子患者诊疗咨询服务平台”，并积极与长三角三省一市，共同探索建立了临床专家诊疗网络、患者院际转诊机制等。

长三角区域各省市也有研发或是引进质子重离子治疗设备的计划。上海市质子重离子医院方面表示，目前医院已经为全国范围内，尤其是长三角地区的拟建或在建质子/重离子中心的投资和建设，提供了近百场专题经验介绍、现场交流会和人员技术培训班，将会进一步加快长三角地区质子重离子技术的引进和建设规范化。

治疗患者61%来自长三角

上海市质子重离子医院开展临床试验之初，就得到了长三角患者的密切关注。

医院统计显示，2014年6月，参与临床试验的35例临床试验患者中，就有来自上海、江苏（南京、扬州）、浙江（瑞安、丽水）和安徽（宣城）的31例患者入组，长三角三省一市的临床试验患者占临床试验患者总数的88.6%。

而作为“杀癌利剑”，质子重离子放射治疗技术是当今国际公认的最尖端、最先进的肿瘤放射治疗技术。目前，国际上仅德国、日本和美国等少数发达国家、地区拥有质子或重离子放射治疗技术。

自2015年8月开业以来，截至2018年5月31日，医院已累计收治了1310例患者，年收治患者数量已接近运营5年以上的国际质子重离子治疗机构的水平。开业至今三年以来，医院年收治患者数量环比增幅均超40%，已收治近40种肿瘤疾病。

而从医院开业以来收治的1310例患者来源来看，来自上海的患者占37%（486例）、江苏11%（138例）、浙江10%（131例）、安徽3%（36例）。目前，长三角三省一市接受质子重离子治疗的患者占全部收治数的61%。

收治患者数量的提升，从侧面印证“杀癌利剑”的名副其实。

数据统计显示，总体收治的患者肿瘤病情控制情况良好，疾病指征平稳、不良反应情况均在合理、较低的范围内。其中，鼻咽癌、颅内颅底肿瘤、肺癌、肝癌、前列腺癌5个重点病种收治比例占收治总数的近60%，这些病种的临床治疗效果也令人鼓舞，1年或者2年随访结果显示生存率都在90%以上，有的达到100%。

另外，通过随访观察，临床试验的绝大部分患者的一些轻微不良反应已完全消失，随访近4年生存率达97.1%，全部临床试验患者肿瘤局部控制率达91.4%。这一临床结果和数据令人惊喜。其中一位肝癌患者是来自浙江丽水的农民，仅仅经过4次重离子治疗，肿瘤即完全消失，现已经存活3年9个月，仍在下地做农活。

助力长三角各省市研发或引进设备

在为患者提供便利诊疗方面，质子重离子医院也在与时俱进。

为避免患者就诊的往返奔波，医院充分借助“互联网+”手段，开通“质子重离子患者诊疗咨询服务平台”，目前累计为6000余人次海内外患者提供了免费远程指导及就诊咨询服务，其中64例患者经严格筛选、评价后入院治疗。

如今，医院与长三角医疗机构，尤其是肿瘤领域的医疗机构之间的合作也在持续开展。该院相关负责人透露，自开业之初，该院就与江苏、浙江、安徽的医疗机构，尤其是省、市级的肿瘤医院，合力开展质子重离子放疗技术临床应用，探索建立了临床专家诊疗网络、患者院际转诊机制等，为长三角地区肿瘤患者来院就诊提供了便利。

“根据长三角地区不同的肿瘤发病特点，我们还针对某些恶性肿瘤高发的地区，派出医院专家团队多次前往当地的肿瘤医院、医学院校和科研机构等开展技术宣讲、专家会诊和研究合作，为长三角地区的医学同行、肿瘤患者提供专业的质子重离子治疗技术介绍和医疗服务。”院方相关负责人透露。

目前除上海市质子重离子医院外，长三角区域各省市也有研发或是引进质子重离子治疗设备的计划。

上海市质子重离子医院方面表示，将会充分发挥自身建设运营和临床技术应用方面的经验优势，为加快长三角地区质子重离子技术的引进和标准化、规范化、一体化建设提供成熟的经验和模式。

“目前已经为全国范围内，尤其是长三角地区的拟建或在建质子/重离子中心的投资和建设提供了近百场专题经验介绍、现场交流会和人员技术培训班，未来还将进一步充分发挥医院尖端医疗设备、个性化医疗服务、国际水准的肿瘤质子重离子治疗专家团队等优势，继续打造充分惠及长三角地区、辐射海内外、有国际影响力的高端医疗服务品牌。”该院相关负责人表示。

责任编辑：张申