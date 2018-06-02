内蒙古兴和县新一把手到位 前任皆因脱贫不力被免

原标题：内蒙古兴和县新任党政一把手到位，前任皆因脱贫不力被免

近日，内蒙古兴和县委书记、县长等3名旗县党政正职因脱贫不力被免的消息经媒体报道后广为传播，成为内蒙古决心脱贫的标志性事件。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者查询发现，兴和县新任党政一把手已到任，并迅速投入到扶贫攻坚工作中。

据内蒙古乌兰察布市兴和县政府官网消息，5月30日，县委书记付海青主持召开全县脱贫攻坚工作调度会议。县委副书记、政府代县长常达伟，县委副书记、驻县脱贫攻坚工作总队总队长韩有明，县委副书记、统战部长张丰五，县委常委、政府副县长、驻县脱贫攻坚工作总队副总队长王红枫，县委常委、组织部长孙明德，县委常委、县委办主任于宏亮出席会议。各乡镇党委书记，县直各有关部门负责人参加会议。

新任兴和县委书记付海青指出，脱贫攻坚是一场必须打好打赢的硬仗。全县上下要统一思想认识，提高政治站位，深入学习贯彻习近平扶贫开发思想，树牢“四个意识”，对标中央精神，对照自治区党委要求，深刻反思、知耻后勇、破釜沉舟，深入开展脱贫攻坚反思整改活动，全面查找、限期整改存在问题，切实打好脱贫攻坚翻身仗。

新任兴和县委副书记、代县长常达伟在讲话中强调，要严格落实精准要求，按照要求时限，认真组织好精准识别“回头看”，动态调整扶贫对象，做到应识尽识、应扶尽扶、应退尽退，彻底解决识别不精准问题；要坚持问题导向，举一反三，正视问题困难，明确思路举措，彻底整改，扎实把脱贫攻坚战推向前进。

公开资料显示，履新兴和县委书记的付海青，男，汉族，1969年11月出生，内蒙古察右前旗人，大学学历，毕业于中央广播电视大学法学专业。付海青1990年9月参加工作，1992年7月加入中国共产党。付海青此前担任乌兰察布市集宁区委副书记、政府党组书记、区长。

履新兴和县委副书记，并出任代县长的常达伟此前担任乌兰察布市信访局局长、党组书记。

付海青、常达伟的前任都已因脱贫不力被免。

据“内蒙古日报”微信公众号5月29日报道，近日，内蒙古自治区党委决定，对脱贫攻坚工作中推进不力、作风不实、不担当不作为乱作为的库伦旗旗委书记门德白乙拉、兴和县县委书记刘政和县委副书记、县长李建军等3名旗县党政正职进行严肃问责，作出免职处理，并印发通报。

《内蒙古日报》在随后发表的评论文章中表示，“（上述处理决定）充分体现了自治区党委狠抓中央扶贫开发工作成效考核反馈意见整改落实的鲜明态度，充分体现了履行全面从严治党政治责任的坚定决心，也是贯彻中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》的实际行动，释放了有权必有责、有责要担当、失责必追究的强烈信号。”

责任编辑：霍宇昂