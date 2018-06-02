原标题：海军原副参谋长王大忠调任军委后勤保障部副部长

解放军夏季人事调整信息陆续放出。

据《人民铁道报》报道，5月31日下午，中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福在铁路总公司会见了中央军委后勤保障部副部长王大忠一行。

王大忠对铁路部门长期以来对国防和军队建设给予的支持表示感谢。他指出，铁路是国民经济大动脉，是国防和军队建设的重要支撑，是军队完成运输投送任务的主要依托。近年来，铁路总公司积极推进铁路改革发展，取得了举世瞩目的成就，特别是高铁成为亮丽的国家名片，人民子弟兵也倍感自豪。

王大中对铁路军事运输投送、铁路领域军民融合、铁路服务子弟兵等方面工作给予高度评价，表示中央军委后勤保障部将进一步加强与铁路总公司的合作，推进相关铁路项目规划建设，共同为军队备战打仗和战略投送能力建设作出重要贡献。

上述官方媒体的报道透露，原任海军副参谋长的王大中少将已经调任军委后勤保障部副部长一职。

据中国广播网报道，王大忠，国防大学中青班硕士研究生，从飞行员踏上水面舰艇部队领导岗位。1987年9月，他以海军航空兵第二师六团中队长的身份，入学海军广州舰艇学院首届“飞行员舰长班”。毕业后，他先后在济南舰、哈尔滨舰、青岛舰任副舰长、实习舰长、舰长等职，多次荣立三等功，2001年被评为海军优秀共产党员。

另据《南方日报》此前报道，1987年9月，王大忠与李晓岩、柏耀平、杨宏、王仲才、王玉成、马业隆、何虎、彭建林等人一同经过百里挑一的严格考核成为首届“飞行员舰长班”学员。这批“既能驾机上天，又能率舰闯海”的高素质复合型军事指挥人才，如今已是海军舰艇部队的中高级军官。

公开信息显示，王大忠还曾担任北海舰队某驱逐舰支队副支队长、支队长。

据《河南商报》报道，在2013年7月间举行的“海上联合—2013”中俄海上联演中，王大忠以中国海军海上编队指挥员的身份亮相。

2015年夏季，王大中赴海军总部任职，出任参谋长助理，随后升任海军副参谋长。

责任编辑：霍宇昂