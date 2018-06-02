原标题：内蒙古大兴安岭林区发生两起森林火灾 近千人扑救

新华社呼和浩特6月2日电（记者邹俭朴）记者从内蒙古大兴安岭林区森林火灾防扑火前线获悉，汗马国家级自然保护区和北部原始林区发生两起森林火灾，近千人赶赴扑救。呼伦贝尔和内蒙古大兴安岭地区2000余名森警官兵已进入一级战备状态。

据扑火前线人员介绍，内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区1日17时许发生森林火灾，由于火场气温较高，风力较大，地形多为山林地，植被主要为针阔混交林，火势较强，林火蔓延迅速。

火情发生后，内蒙古自治区防火指挥部门紧急调集兵力，采取机降和摩托化开进的方式，陆续向火场投送300余名武警森林部队官兵和300余名地方扑火队员。2日13时30分，机降投送的100余名官兵抵达火线，并采取分兵合围、强攻推进的战术迅速展开扑救。

2日10时，内蒙古大兴安岭北部原始林区奇乾林业局阿巴河林场也发生森林火灾，近300名武警森林部队官兵和地方扑火队员于15时许切入火线展开扑救。

受近日连续高温干旱天气影响，大兴安岭林区火险等级普遍偏高，极易引发森林火灾。当地森林防火部门和武警森林部队密切关注火情火势，确保“打小打早”，随时准备投入灭火作战。目前，呼伦贝尔和内蒙古大兴安岭地区2000余名森警官兵已进入一级战备状态。

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