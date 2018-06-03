新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

北京3日有分散性降雨伴浮尘 明起迎新一轮高温天

北京3日有分散性降雨伴浮尘 明起迎新一轮高温天
2018年06月03日 07:15 中国天气网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：今天北京有分散性降雨伴浮尘 明起新一轮高温天再度来袭

　　中国天气网讯 今天（3日），北京有分散性降雨，并伴有浮尘。气温较昨天略有下降，但明起至6日，新一轮 高温天再度来袭，最高气温可达34至37℃。

今晨，北京天气阴沉。今晨，北京天气阴沉。

　　昨天，北京太阳暴晒，最高气温达到34.6℃，虽然未达到气象意义上的“高温日”，但人体感觉非常炎热。今天，北京云层变厚，预计部分地区有分散性降雨，并伴有浮尘，气温比昨天略有下降。

　　北京气象台预计，今天白天多云间阴；西部北部地区有分散性阵雨并有浮尘，最高气温31℃；夜间多云转晴，最低气温18℃；明天白天晴转多云，最高气温34℃。

　　今天云层很厚，全市范围会有分散性阵雨，雨量不大，持续时间不长，一般20分钟就结束了。白天，分散性阵雨主要在西部北部地区，同样是“掉点儿”。

　　气象专家提醒，今天西部北部地区有弱降雨，并有浮尘，外出请注意防范。

　　短暂降温过后，新一波高温天再度来袭，明日起至6日气温再度升高，最高气温可达34至37℃。

责任编辑：张玉

北京降雨天气
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区