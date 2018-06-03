北京3日有分散性降雨伴浮尘 明起迎新一轮高温天

原标题：今天北京有分散性降雨伴浮尘 明起新一轮高温天再度来袭
中国天气网讯 今天（3日），北京有分散性降雨，并伴有浮尘。气温较昨天略有下降，但明起至6日，新一轮 高温天再度来袭，最高气温可达34至37℃。
今晨，北京天气阴沉。
昨天，北京太阳暴晒，最高气温达到34.6℃，虽然未达到气象意义上的“高温日”，但人体感觉非常炎热。今天，北京云层变厚，预计部分地区有分散性降雨，并伴有浮尘，气温比昨天略有下降。
北京气象台预计，今天白天多云间阴；西部北部地区有分散性阵雨并有浮尘，最高气温31℃；夜间多云转晴，最低气温18℃；明天白天晴转多云，最高气温34℃。
今天云层很厚，全市范围会有分散性阵雨，雨量不大，持续时间不长，一般20分钟就结束了。白天，分散性阵雨主要在西部北部地区，同样是“掉点儿”。
气象专家提醒，今天西部北部地区有弱降雨，并有浮尘，外出请注意防范。
短暂降温过后，新一波高温天再度来袭，明日起至6日气温再度升高，最高气温可达34至37℃。
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