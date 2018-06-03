华北难停“烤箱”模式局地气温40℃ 华南雨水频繁

原标题：华北难停“烤箱”模式 华南雨水频繁

中国天气网讯 预计，今明天（3-4日），江南、华南将陆续出现中到大雨，高温基本被消灭；同时，北方却依然难逃高温，今天华北一带热力稍减，但明天起，高温天气又将增多，并扩大至黄淮，局地气温甚至冲击40℃。

东北告别高温 华北高温明起再发威

受高压脊影响，连日来，东北的气温一片火热。哈尔滨迎来今年首个高温，偏早程度历史罕见，而内蒙古兴安盟以及黑龙江西南部的部分地区更是挑战了40℃的高温，燥热难忍。

不过，随着冷空气的到来，今天，东北就将从高温炙烤中彻底解脱出来。预计内蒙中东部、东北西部等地都有比较明显的气温下滑，降幅普遍达到8-12℃，局地15℃以上。在冷涡影响下，这份凉爽也将贯穿下周。

对同样饱受高温炙烤的华北来说，想借助冷空气摆脱高温则没那么容易，今天的最高气温虽然被打压至35℃以下，但明天起，高温又将“复燃”并逐渐增多，随后还将席卷黄淮地区。预计5-7日，华北、黄淮北部将出现35-38℃、局地40℃的高温天气。

气象专家提醒，展望未来一周，在华北平原及周边地区，高温都将是天气舞台上的霸主。受到高温少云天气的影响，白天太阳辐射强，中午至下午时段会有臭氧污染，敏感人群尽量减少外出；这种高温炎热天气会延续到高考期间，考生们要提前做好考试期间应对暑热天气的准备。

华南雨水频繁 局地暴雨或大暴雨

刚刚过去的5月，对于华南来说应该是个痛苦的回忆，本该频繁出现的降雨被异常的高温闷热天气所取代。不过，从6月1日开始，随着降雨逐步成为主角，高温也渐趋式微。监测显示，昨天广东中西部、广西中南部和西部、云南东部及福建西南部等地出现大到暴雨，广西百色、玉林及云南文山等局地大暴雨（120~210毫米），上述地区最大小时降水量50~97毫米。

今天白天，华南雨水暂歇，但从今天夜间至5日，西南地区东部、江南、华南等地自西向东将有一次降水天气过程，雨量以中到大雨为主，局地暴雨或大暴雨。

此外，3日白天至夜间，华南部分地区、贵州南部、云南等地部分地区有分散性大雨或暴雨，并伴有短时强降水、局地伴有雷暴大风等强对流天气。

中央气象台预计，今天西南地区大部、江南中南部、华南大部等地有小到中雨，西南地区东部和南部、华南北部和中部等地的局地有大雨或暴雨（100~120毫米），上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。

明天，雨水继续向东推进。预计云南大部、贵州东南部、广西西北部、江南大部、广东南部沿海、海南等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨，上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。

此外，南海热带扰动已于昨天加强为热带低压，预计今天白天到夜间发展为今年第4号台风（热带风暴级），并逐渐向海南岛东部一带沿海靠近。

可能会在高考前后影响海南、广东等地。关于台风登陆的时间和地点可能还会有一些不确定性，需继续保持关注。

受其影响，3日至5日，南海大部海域、北部湾、琼州海峡将有7~9级、阵风10~11级的旋转风。4日夜间起，海南岛、华南南部沿海将有大到暴雨，局地大暴雨。

气象专家提醒，本轮降水过程可能会伴有短时强降水、雷暴、大风等地强对流天气，需关注临近预报，加强防范。同时，降水可能造成道路湿滑、路面积水等，出行需多加留意。

责任编辑：张玉