原标题：美媒：美国2018环太军演发出“反制”中国信号

参考消息网6月3日报道 美媒称，中国不再参加将于今年夏天举行的“环太平洋”海军演习，但越南和斯里兰卡、巴西、以色列将参加。

据美国《星条旗报》网站5月30日报道称，美国海军此前宣布，26个国家的47艘军舰和5艘潜艇、18个国家的地面军队、200多架飞机和2.5万军人将参与6月27日至8月2日举行的两年一次的“环太平洋”军事演习。

海军说，越南、斯里兰卡、巴西和以色列首次参加这一演习。

报道称，美国于上个星期取消了对中国参加“环太平洋”军演的邀请。中国曾于2014年和2016年参加这一演习，派出了几艘军舰和一些人员参加。

资料图：在“环太平洋—2016”演习中，中国参演编队演练直升机拦截登临。新华社发（李怀俭 摄）

报道评论称，越南加入“环太平洋”演习使美越两国军事关系进一步加强。美国视越南为对抗中国的一支潜在力量。美国于2016年取消了向越南出口杀伤性武器的禁令。今年春季一艘美国航母还首次到访了越南港口。

参加“环太平洋”军演的其他国家包括澳大利亚、缅甸、加拿大、智利、哥伦比亚、法国、德国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、秘鲁、韩国、菲律宾、新加坡、泰国、汤加和英国。

新西兰将首次担任海战指挥。智利将担任多国联合力量的海上部队指挥。智利所承担的任务是“环太平洋”军演非创始成员国首次处于这种领导地位。其他的“第一次”还包括第一次从一架美国空军战斗机实弹发射远程反舰导弹，第一次由日本陆上自卫队发射地对舰导弹等。美国海军说，此前地面部队从未参与过“环太平洋”军演的实弹发射活动。

据美国新闻网站6月2日报道称，根据美国海军此前公布的有关环太2018多国海上军事演习的具体日期和细节。越南是首次参与这个两年一次的演习，菲律宾也将派出军舰参与本届军演。

美国国防部5月23日宣布收回对中国参与环太军演的邀请。

报道称，曾经担任过美国国防部负责亚太安全事务助理部长的华莱士·格雷格森中将认为，从军事方面来看，中国不参加这次军演并没有多少损失。他在接受美国新闻网站采访时表示：“军事方面没有多少影响。我怀疑，有关环太军演的事情，包括我们的能力，他们没有什么不知道的。”

报道认为，在他看来，此举的重要性在于它的象征意义。他说：“撤销参加环太军演的邀请是发出一个信号，做出一个姿态，是一个开端。还有很多其他的事情我们需要做出努力，一个就是不仅对中国部署的海警进行反制，还要对海上民兵以及携带武装的渔民进行反制。”

美国海军研究院东亚安全事务专家柯瑞杰则认为，他希望看到美国做出更多的反应。但是他说，由于中国拥有全球最大的海警力量，美国以及其他争端方无法像中国那样对南中国海进行巡逻，因此美国的反应必须是非对称的，而且不仅涉及国防部，还涉及其他部门。

责任编辑：张玉