一年半时间 这个国家的国家主席和总理都来湖南了

原标题：一年半时间 这个国家的总书记国家主席和总理都来湖南了

5月30日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京同来华访问的老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬举行会谈；

5月31日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际在北京分别会见本扬；

“湘伴君，你这是播《新闻联播》呢？”“嘘，我还没有划重点呢。”

6月1日至2日，本扬一行抵湘，深入长沙、韶山、湘西土家族苗族自治州等地考察。

Get到知识点了吗？

在北京与习近平、李克强、赵乐际等党和国家领导人会谈和会见后，本扬率领老挝党政高层代表团马不停蹄地直奔咱湖南来了。

规格之高，让湘伴君感动得立即打开电脑，为老挝与湖南的友情打call。

这次湖南之行，本扬的行程三句话可以概括：一是在长沙与杜家毫、许达哲等湖南高层会见，并出席湖南省“千名游客畅游老挝”启动仪式，进一步深化老挝与湖南的交流合作；二是到韶山瞻仰和缅怀老挝人民崇敬的革命领袖毛泽东主席；三是赴习近平总书记精准扶贫重要思想首倡地——十八洞村，探寻扶贫道路上的中国智慧和中国方案。

图为6月2日下午，本扬在花垣县十八洞村考察。

哦，对了，本扬是最近这一个半月内，第四拨来湘访问的老挝重宾了。加上2016年11月29日老挝总理通伦率团访湘，一年半时间里，这个国家的总书记、国家主席和总理竟先后造访湖南，确实罕见。

确认过眼神，这绝对是真爱！

老挝，“老铁”！

老挝，位于中南半岛北部，北邻中国，南接柬埔寨，东临越南，西北达缅甸，西南毗连泰国，为内陆国家。总面积23.68万平方公里，比湖南略大；人口680万，不到湖南总人口的十分之一。

很多伴粉对湖南与老挝亲密关系的了解，可能源于去年老挝驻长沙总领事馆的设立。

以上表述有些轻描淡写，来点浓墨重彩的——

老挝驻长沙总领事馆是新中国成立以来外国政府在长沙设立的第一家领事机构。

也就是说，老挝将它在中国的第六家总领事馆设在了没有任何设置领馆经验的湖南长沙。

时间再往前推移。

2017年，湖南省与老挝乌多姆赛省签订缔结友好城市关系意向书。

2016年，湖南省与老挝万象市签订缔结友好城市关系意向书。

2015年8月，湖南开通首条到老挝的直航，从长沙到万象耗时从原来的10多个小时缩短到2小时45分。

在更早的2008年，湖南把第一个境外商会设在了老挝万象。老挝湖南商会成立至今，会员已发展到了2000多家，成为在老挝影响力很大的一家社团组织。

这关系，你说铁不铁？

为啥这么铁？

很多伴粉会问，以上这些都是表象，湘伴君你能不能唠唠，为啥老挝跟湖南关系这么好。

好嘞，湘伴君这就给你说道说道，老挝这个东南亚唯一的内陆国，为什么会与中国内陆省份湖南玩得这么好。

首先，咱们来看看老方重宾数次访湘的必去之地——韶山。

从近期老挝领导的访湘行程不难发现，不管是老挝总理通伦·西苏里，还是老挝新闻文化与旅游部副部长沙万坤·拉沙蒙，抑或是本扬此行，他们率团访湘的行程必有韶山。

可以说，在老挝人民心里，湖南最大的标签便是“毛泽东主席的家乡”。

老挝与湖南的友谊之根基在毛泽东，在毛泽东与贵宁·奔舍那（老挝和平中立党创立者，推动中老建交的政治家、外交家）的情谊，老挝与湖南新时代的友情是老一辈中老领导人结下的战斗友情的延续。

1日下午，本扬一行专程来到韶山，向毛泽东同志铜像敬献花篮，表达对中国伟大革命领袖的缅怀和崇敬之情。随后，本扬一行瞻仰了毛泽东同志纪念馆和故居，深入了解毛泽东同志伟大的一生。在瞻仰毛泽东同志纪念馆后，本扬欣然题词，洋洋洒洒写下一长段。↓↓↓

看不懂老挝语？湘伴君帮你翻译：

“我十分高兴率老挝党政高层代表团一行参观毛泽东主席纪念馆。毛泽东主席是中国人民的伟大领袖，是中国共产党、中华人民共和国和中国人民军队的缔造者。通过参观访问，我们进一步了解了毛泽东主席的革命生涯和丰功伟绩，他为中国党、国家和人民做出了巨大牺牲和重要贡献。毛泽东主席纪念馆同时还是中国爱国主义和革命传统教育基地。相信纪念馆必将为培养新时代中国特色社会主义事业建设者发挥重要作用。”

这感情，真是跃然纸上啊。

湘伴君继续梳理发现，湖南与老挝的友谊，更是伴随中国改革开放进程中湖南与老挝日益深入的民间经贸活动而不断深化的。

早在上世纪80年代，大批原本在云南谋生的湖南商人前往老挝卖小五金、摩托车配件，做红木生意。

后来，湖南人在老挝开超市、销售摩托车、手机，渔业养殖也干得风生水起。

据统计，在老挝每年的摩托车销售额中，湖南人凭着一股子闯劲拥有了90%的份额。

进入21世纪，商业逐步走向成熟的老挝期待与外界谋求更为稳定的经济关系。在民间经贸活动基础上的政界互动，使得老挝与湖南的情谊更为巩固了。

湘伴君发现，2018年以来，湖南与老挝的高层互动可谓高频。

仅最近一个半月时间，老挝新闻文化与旅游部副部长沙万坤·拉沙蒙，老挝人民革命党中央委员、中联部部长顺通·赛雅佳，老挝丰沙里省委书记兼省长坎坚·冯珀西等老挝北部6省省委书记兼省长均组团来湘访问。当然，规格最高的无疑是本扬此行来访了。

回顾2013年、2016年和2017年，老挝人民革命党中央前总书记、前国家主席朱马里，老挝总理通伦·西苏里，老挝乌多姆赛省省委书记、省长佩沙孔·龙阿派这些政界大咖均曾来湘访问。

结的是硕果，不是“塑料花”

在湖南与老挝各省的紧密联系中，尤其在国家“一带一路”倡议和湖南创新引领开放崛起战略的推动下，湖南与老挝的友谊不断升温。

如今，湖南与老挝的交往早已不再拘泥于经贸领域，湘伴君来告诉你，双方在经贸、旅游、文化、教育等领域都有哪些不错的合作。

先看个总数据，截至今年2月，湖南省经商务部门核准在老挝设立的境外企业共有167家，合同投资总额为8.93亿美元，中方合同投资额8.54亿美元。

老挝是“一带一路”战略的重要国家，也是中国建设东南亚高速铁路网的重要国家。仅2017年，我省在老挝完成的工程承包营业额就达到了10273万美元。而在2015年，湖南建工集团就参与了老挝首条贯穿南北的高速公路建设。

随着长沙—万象直航的开通，湖南与老挝的旅游互动也越发频繁。

2016年9月12日至18日，中国（湖南）国际旅行商大会在湖南举办，老挝新闻文化旅游部旅游市场部司长萨利-坪皮尼率当地主流媒体和旅行商代表出席了开幕式并考察了凤凰、张家界、邵阳崀山精品旅游线路。

2016年12月12日至16日，湖南省旅游局组织张家界市、邵阳市旅游部分代表以及旅游企业负责人赴万象举办湖南旅游推介会。

教育方面，目前，老挝共有146名学生在湖南留学。2016年，湖南师范大学即与老挝国立大学签订了合作协议。

数据显示，2017年，湖南对老挝进出口3377万美元，增长181%；今年1至2月，湖南对老挝进出口1070万美元，同比增长146%。这增长速度，堪称坐火箭。

正基于此，在前天与杜家毫、许达哲的会见中，本扬也表示，“在与老挝的交往合作中，湖南一直走在中国各省的前列。”

在老挝，懂湖南话就够了？

去过老挝的生意人私下开玩笑说，在老挝，懂湖南话就够了。

这是变相地告诉咱，在老的湖南人那叫一个多。

据不完全统计，在老挝长期经商务工居住的湖南人就有10多万，他们成了老挝华人中的绝对主力军。而这十万湘人又主要来自邵东、邵阳两县。所以，在老挝首都万象市，有著名的“湖南街”“邵东街”，也就不足为奇了。

老挝万象“湖南街”，大多数商户为湖南人

这10多万湖南老乡在老挝过得咋样啊？

湘伴君先带你看看，湖南老乡在老挝做的是啥生意。

据省外侨办的官方信息，湖南在老挝投资的企业主要是民营企业，主要投资行业有矿产资源开发、电器机械设备制造、对外贸易、轻工产品制造、非金属矿物制造业、农、林、牧、渔业等行业。

企业投资上段已讲，不再赘述。咱们来瞧瞧湘籍个体从业者在老挝干些啥。

这一群体的经营领域涉及零售业、加工业、农业、养殖业等多个行业。

这些人也挺牛的！

在老挝每年的摩托车销售额中，湖南人凭借实力占据了90%的份额；同时，老挝手机生意的60%，服装和箱包50%以上的市场份额亦是湖南人的天下。

再举两个例子。

衡阳人张坤荣在老挝打拼5年，建立了老挝最大的连锁超市品牌D&Tshoppingmall；“80后”张坤曾在老挝住茅屋，如今已是老挝最大的钢结构企业掌门人，大伙都称他“钢铁大王”。

张坤荣的超市员工全部聘用老方人员，张坤的集团公司中90%的员工均为老挝人。

越来越多湖南人的涌入，搞火了老挝的经济，湘伴君认为，这是一股稳定双方友谊的强大的民间力量。

正如这次杜家毫在会见本扬时所言，湖南将为巩固中老传统友谊、建设中老命运共同体作出新贡献。

嗯！在这点上，湖南确实有基础、有条件、有能力！

责任编辑：吴金明