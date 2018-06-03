云南宣威市遭暴雨袭城 消防紧急出动营救(图)

原标题：云南宣威市遭暴雨袭城 消防紧急出动营救
消防官兵把猪从洪水里救出。 王俊虎 摄
中新网昆明6月2日电 （任东 郭永峰）2日凌晨0时许，云南省宣威市遭暴雨袭击，城区部分区域积水达到了2米，主城区多处被淹。当地消防部门连夜出动抢险救援。据曲靖消防支队宣威大队介绍，截至2日中午14时，消防官兵共出动消防车11辆次，出动警力77人次，营救被困群众7人，疏散55人。
消防官兵把被困民众疏散到安全区域。 王俊虎 摄
消防官兵在养殖场抽水救猪。 王俊虎 摄
当夜2时许，位于宣威市一环路附近有2名老人1名儿童因强降雨被困家中。消防官兵及时赶到现场将被困人员疏散至安全区域。此外，当地一养殖场内的100余头猪也被暴雨围困，经消防官兵现场勘察发现养殖场唯一的出路被洪水淹没，整个养殖场也浸泡在洪水中。消防官兵利用手推车把手抬机动泵运至猪圈内将水抽干，经过两个多小时终于将猪救出。
消防官兵把被困民众疏散到安全区域。 王俊虎 摄
目前，宣威市的降雨已经停止。另据当地气象部门预计宣威市未来几天仍会有降雨发生。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这次蔡英文让整个台湾吞下“奇耻大辱...
- 【 军事 】 美军B52轰炸机再次飞入中国南海九段线
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 热身-格子+巴萨2将破门 法国3-1意大利
- 【 娱乐 】 成龙助阵王力宏演唱会 二人现场接吻
- 【 科技 】 小米推出最新“全家桶”，为上市献礼...
- 【 教育 】 毛坦厂家长：有人把自己叫做“垃圾桶...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有