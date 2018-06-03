云南宣威市遭暴雨袭城 消防紧急出动营救(图)

原标题：云南宣威市遭暴雨袭城 消防紧急出动营救

消防官兵把猪从洪水里救出。 王俊虎 摄

中新网昆明6月2日电 （任东 郭永峰）2日凌晨0时许，云南省宣威市遭暴雨袭击，城区部分区域积水达到了2米，主城区多处被淹。当地消防部门连夜出动抢险救援。据曲靖消防支队宣威大队介绍，截至2日中午14时，消防官兵共出动消防车11辆次，出动警力77人次，营救被困群众7人，疏散55人。

消防官兵把被困民众疏散到安全区域。 王俊虎 摄

消防官兵在养殖场抽水救猪。 王俊虎 摄

当夜2时许，位于宣威市一环路附近有2名老人1名儿童因强降雨被困家中。消防官兵及时赶到现场将被困人员疏散至安全区域。此外，当地一养殖场内的100余头猪也被暴雨围困，经消防官兵现场勘察发现养殖场唯一的出路被洪水淹没，整个养殖场也浸泡在洪水中。消防官兵利用手推车把手抬机动泵运至猪圈内将水抽干，经过两个多小时终于将猪救出。

消防官兵把被困民众疏散到安全区域。 王俊虎 摄

目前，宣威市的降雨已经停止。另据当地气象部门预计宣威市未来几天仍会有降雨发生。（完）

责任编辑：张玉