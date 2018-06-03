“婴儿级”台风逼近粤琼沿海 将成今年第4号台风

原标题：“婴儿级”台风逼近粤琼沿海 广东严防旱涝急转

新华社广州6月3日电（记者田建川）正在南海上移动的热带低压预计将发展为今年第4号台风，粤琼等地将出现大到暴雨。记者从广东省防总获悉，今年以来广东全省降雨量较常年同期偏少近4成，此次台风或将有效缓解部分地区旱情，同时也须严防旱涝急转。

3日8时，南海热带低压位于距离海南省三沙市南偏西方向约370公里海面上。气象部门预计，该热带低压在移动中强度逐渐加强，将发展为今年第4号台风（热带风暴级），逼近海南和广东一带沿海。

热带低压是热带气旋的最低等级，属于“婴儿级”台风。一旦其发展为热带风暴级，中央气象台将对其进行编号，成为气象学意义上的“台风”。

广东省防总会商研判，受其影响，6日至8日，粤西将有暴雨到大暴雨，珠三角有大雨到暴雨，其余市县有中雨局部暴雨。

广东省海洋与渔业厅已发出紧急通知，要求南海中部海域作业渔船在2日前回港避风，西沙附近海域作业渔船在3日前回港避风，粤西附近的养殖渔排和渔船作业人员在5日前上岸避风。

今年以来，广东全省降水量415.2毫米，较常年同期偏少39%，粤东地区较常年显著偏少6成。粤东、粤北部分地区出现不同程度的旱情。

广东省防总指出，近期降雨将有效缓解旱情，但须严防旱涝急转。

责任编辑：张玉