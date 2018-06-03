中国学者利用废纸箱研制出新型重金属修复剂

原标题：我国学者利用废纸箱研制出新型重金属修复剂

新华社合肥6月3日电（记者徐海涛）记者从中科院技术生物与农业工程研究所获悉，该所研究员吴正岩课题组近期利用废旧纸箱研制出一种高效去除水体中重金属的纳米复合材料，为重金属污染修复和废弃纸箱循环利用提供了新思路。美国化学会学术期刊《朗缪尔》日前发表了该成果。

当前，水体重金属污染现象时有发生，其中六价铬是一种常见的、严重威胁人体健康的重金属离子，业界需要低成本、高效的六价铬污染修复技术。

近期，吴正岩课题组利用废旧纸箱作为前驱体制备出一种微米碳球，可作为载体负载零价纳米铁，有效提高其分散性。据介绍，该复合材料可高效去除水体中的六价铬，控制其迁移，抑制其被植物吸收。同时工艺简单、成本低，具有较高的应用价值。

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