新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国学者利用废纸箱研制出新型重金属修复剂

中国学者利用废纸箱研制出新型重金属修复剂
2018年06月03日 12:49 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：我国学者利用废纸箱研制出新型重金属修复剂

　　新华社合肥6月3日电（记者徐海涛）记者从中科院技术生物与农业工程研究所获悉，该所研究员吴正岩课题组近期利用废旧纸箱研制出一种高效去除水体中重金属的纳米复合材料，为重金属污染修复和废弃纸箱循环利用提供了新思路。美国化学会学术期刊《朗缪尔》日前发表了该成果。

　　当前，水体重金属污染现象时有发生，其中六价铬是一种常见的、严重威胁人体健康的重金属离子，业界需要低成本、高效的六价铬污染修复技术。

　　近期，吴正岩课题组利用废旧纸箱作为前驱体制备出一种微米碳球，可作为载体负载零价纳米铁，有效提高其分散性。据介绍，该复合材料可高效去除水体中的六价铬，控制其迁移，抑制其被植物吸收。同时工艺简单、成本低，具有较高的应用价值。

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区