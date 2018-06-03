大兴安岭火灾正扑救 官方启动应急预案Ⅲ级响应

原标题：大兴安岭火灾正全力扑救 官方启动应急预案Ⅲ级响应

中新网6月3日电 据国家森林防火指挥部办公室官方微博消息，内蒙古大兴安岭重点国有林区2起森林火灾正在全力扑救中。国家森林防火指挥部办公室已紧急启动国家森林火灾应急预案Ⅲ级响应，要求在确保扑火人员安全的前提下尽快控制火灾蔓延趋势。

微博消息称，6月1日19时发生在大兴安岭重点国有林管理局汗马自然保护区的森林火灾，目前已调集1330人火场已有730人（其中森警100人）和8架直升机采取地空配合的方式全力扑救，另有250名森警集结到位，正在空投增援。由于火场地处北部原始林区，地形复杂，山高坡陡，地表植被茂密，火势蔓延迅速，从地表火演变为急进地表火、树冠火，扑救较为困难，过火面积已达近千公顷。起火原因初判为雷击引发，无人员伤亡和重要设施损失。

6月2日10时发生在大兴安岭北部原始林区奇乾林业局阿巴河林场的森林火灾，目前火场已有660人（其中森警230人）全力扑救，另有710人正在增援途中。火场区域有国防公路和岔路，地面部队可以通过，但路途遥远，兵力到位需10小时左右，火场过火面积已达近千公顷。起火原因初判为雷击引发，无人员伤亡和重要设施损失。

国家森林防火指挥部派出的工作组已在赶往火场途中，预计今日中午到达火场前线指挥部展开工作。国家森林防火指挥部办公室已紧急启动国家森林火灾应急预案Ⅲ级响应，派出第二梯队工作组赶赴一线协调指导火灾扑救工作，同时要求内蒙古自治区森林防火指挥部高度重视，周密组织，科学指挥，调集足够扑火力量，在确保扑火人员安全的前提下尽快控制火灾蔓延趋势。

责任编辑：张玉