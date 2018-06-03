央视:中美落实华盛顿共识的关键在于“相向而行”

原标题：国际锐评：中美落实华盛顿共识的关键在于“相向而行”

6月2日—3日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤率领中方团队，与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京就两国经贸问题进行了磋商。根据中方发表的声明，双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好的沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。美国商务部长罗斯对外表示，与中国的会谈截止到目前是“友好且坦诚”的，会谈涉及一些具体出口商品类别的话题。

中方声明有三个关键词：“落实共识”、“良好沟通”、“积极具体进展”。“落实共识”是此次会谈的目的，“良好沟通”是会谈的方式，“积极具体进展”是会谈的成果，三者环环相扣，缺一不可。从公布的消息来看，这次会谈的重点是农业与能源两方面，取得积极进展符合双方利益。

衣食住行，民众感受最真切。中国已经形成全球规模最大的中等收入群体，社会的主要矛盾已转化成人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。中国扩大从美国进口优质农产品和天然气等清洁能源，正是为了满足人民对美好生活的需求，促进经济高质量发展。

农产品方面，近些年，美国的橙子、大豆、开心果、红酒、牛肉等，满足了中国消费者对高品质农产品的需求。中国从美国扩大进口，不仅可让消费者买到更多质优价廉的农产品，也必将刺激中国农产品在开放中加快供给侧改革。同时，美国农户也将获得稳定的出口市场，提高收入。

能源方面，中国经济快速发展和近14亿人口的能源消费需求，使得能源供需矛盾日益突出。去年底，一场席卷中国许多省份的“气荒”让人感受到了天然气短缺之苦，自有产能已难以满足中国百姓的需求。同时，中国百姓对改善空气质量的期待、政府打赢蓝天保卫战的决心与措施，都需要扩大清洁能源的进口，形成多元化的能源进口渠道和能源结构。这也有利于美方削减贸易赤字，无疑是双赢的结局。

但同时，正如中方声明所说的，中美之间达成的成果，都应基于双方“相向而行、不打贸易战”这一前提，如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。这是中方的态度和红线，也是保证中美华盛顿磋商共识得以落实的关键。

这样的表态，显然是有所指、有感发。因为就在罗斯来华前几天，美国突然翻脸，宣布要在6月15日之前公布总额约为500亿美元的中国输美重大工业技术产品清单并征收25%的关税。甚至还有媒体放风，称如果先期抵京的美方工作组与中方谈不拢的话，罗斯就可能不来中国了。但结果，罗斯又是“提前”抵京，又是“迫切”想谈，给外界又制造了一个小意外。这表明：边谈边打，已经成为中美经贸磋商的新常态。

美国商务部长罗斯表示这次与中国的会谈“友好且坦诚”。但是，由于还要最终确认相关细节，以及美方代表团还要把这次磋商的成果向总统特朗普报告，接下来会发生什么，仍然有不确定性。对此，中方坦然视之，保持足够的战略定力，做好各种应对的准备。

咬定青山不放松，任尔东西南北风。中国的改革开放目标明确，步伐稳健，节奏合拍。无论是扩大进口，还是放宽市场准入，都是中国从满足人民美好生活需要、实现经济高质量发展的实际需要出发，是既定的战略决策，不会因外在的压力而乱了阵脚。

按照华盛顿共识，中美接下来还要就如何落实制造业、高科技产品、服务业产品等领域的合作问题进行磋商。中方所做的努力，是为了最大程度维护两国民众的利益。美国政府是否也真为民众着想，与中方“相向而行”就是最好的试金石。（国际锐评评论员 盛玉红）

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