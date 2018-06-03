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美国商务部长：与中国的会谈是友好且坦诚的

美国商务部长：与中国的会谈是友好且坦诚的
2018年06月03日 15:29 参考消息
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　　参考消息网6月3日报道 路透社6月3日讯，美国商务部长罗斯表示，与中国的会谈截止到目前是友好且坦诚的，会谈涉及一些具体出口商品类别的话题。

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责任编辑：霍宇昂

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