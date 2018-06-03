原标题：顶着40℃高温奋战半个月 中国赴苏丹维和部队打通杜艾因雨季唯一对外通道

当地时间5月31日，中国第14批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队官兵经过半个多月的紧张施工，圆满完成了杜艾因市机场候机大厅搭建、防御工事构筑等基础设施升级改造任务，得到了联合国维和部队和当地政府的高度赞誉。

杜艾因机场设施陈旧老化、跑道坑洼不平，周边安防设施破坏严重，盗窃事件频频发生，各项保障无法满足正常的航班运行需求，一度面临关闭停航的困境。但由于雨季期间陆上道路会被洪水冲毁或淹没，该机场就成了当地唯一的对外通道——既是生命通道，又是战略通道。随着雨季一天天逼近，机场管理办公室主任哈曼德不得不向中国工兵紧急求助。

为了赶在雨季来临前结束战斗，中国维和官兵第一时间组织专业技术力量进行现场勘察，并连夜制定科学合理的施工方案，迅速开展工程作业。由于这次施工任务恰逢第二季度装备核查准备的关键期，维和官兵们白天顶着40℃高温连续施工超过8小时，晚上返回营区还要加班加点检修装备，随时做好迎接装备核查的准备。

经过半个多月的连续奋战，这支维和分队共建造5间占地300余平方米的候机大厅、平整场地2000余平方米、修筑外围品字形防御工事200多米……机场面貌焕然一新。（央视记者 欧阳建波 沈博文 张康）

责任编辑：霍宇昂