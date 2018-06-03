媒体：城市宣传片不是烧钱大赛 更不是形象工程

原标题：马上评|城市宣传片不是烧钱大赛，更不是批量生产的形象工程

5月29日，郑州市旅游局发布2018新版郑州旅游宣传片。宣传片一经网络传播，引发网友热烈讨论。眼尖的网友发现其中存在硬伤：把人家开封的“清明上河园”，当成了郑州航空港区的“园博园”。宣传片制作方中视金桥回应，确系工作人员误用视频素材所致，目前正在对该片进行全面审查和修改。

花348万元拍的城市宣传片，结果却在用开封“冒充”郑州，或者说，在郑州的宣传片里替开封宣传了一把。这种荒唐事的发生，不仅刷新了城市宣传片“低级错误”的底线，也验证了城市宣传片这个钱是多么地好挣。

在郑州这个宣传片里，网友还指出了其他关于视频素材信息错误和侵权问题，中视金桥回应“在与素材公司沟通过程中”。不由得让人好奇，短短几分钟的宣传片，到底多少视频素材是买来的，又有多少是自己一个镜头一个镜头拍的？都是买来的素材，做的仅是剪辑嫁接的活儿，谈何高质量，又哪里值那么多钱？

制作方的工作人员，可能是不了解郑州的外地人；但是，郑州官方从上到下，都是怎么审查通过的呢？难道丢出去348万，买回来一个什么东西，都不提前看看，就对外发布了吗？网友都能一眼发现的错误，当地旅游局却看不出来，令人费解。

只有爱一个城市，才能拍好这个城市。都不清楚郑州的人，怎么拍出郑州的美来？连开封的景与郑州的景都傻傻分不清的人，又怎能做好郑州宣传片？这其实是一个悖论。但是，大多数城市宣传片，依然走的老套路。花很多钱，交给名头很响的外地广告公司，只要画面够美就行了，也不管实际宣传效果如何，有没有符合本地气质的细节展示与独特创意。

城市形象宣传片的工业化批量操作，近年来呈现大爆发之势。几乎每个城市都要拍，有的城市还每年都拍，甚至一年拍几个。某种意义上，城市形象宣传片，已经拍成了恶俗的形象工程。除了是一笔暴利的生意，除了是一场烧钱的大赛，还有多少实质意义？

曾有人在网上贴出中国城市形象宣传片的“制作宝典”，套用该宝典，再融入各地名胜古迹，八九不离十的城市宣传片就成了。在这些“中国式宣传片”里，整齐划一面带微笑的大合影，气势磅礴的新建筑或旧古迹航拍，汗水或泪水划过脸庞的慢镜头，奔向太阳升起地方的孩子，公园里打太极拳的老人，高架桥上的车流和马路上的人流……一样的配方，炮制出一样的味道。

城市宣传要走出“官方砸钱、百姓买单”的老路，完全可以以更开放的方式，激发社会参与的热情。比如G20期间，名为《杭州映像诗》的8分钟短片让人印象深刻。为了拍摄这部作品，一对情侣用5年时间跑遍了杭州的角角落落，一共拍摄了8000G素材、9万多张照片，最后在成片中大概用了1.8万张照片、150多个镜头。相比工业化地生产，出于真爱拍出来的东西，当然更好。

城市形象宣传片的工业化批量生产，或许是该降降温了。不一定每个城市都拍，更不必要每年都拍。拍不出城市好形象也便罢了，反而有可能沦为伤害城市形象的形象工程。348万拍出来一个笑话，难道不可悲吗？这样的烧钱大戏，可以休矣。

责任编辑：吴金明