新华时评：成果不易 更需诚意与信任呵护

新华社北京6月3日电 题：成果不易，更需诚意与信任呵护

新华社记者于佳欣

6月2日至3日，国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商，双方在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极、具体的进展。磋商成果来之不易，更需用诚意和信任精心呵护，倍加珍惜，否则可能前功尽弃，一切归零。

钓鱼台的这次磋商，是中美双方对华盛顿共识的进一步落实。坦诚沟通，是推动每一次中美经贸磋商前进的关键，从北京到华盛顿再到北京，双方的磋商也从坦诚高效，迈向积极务实，进入具体深入，两国元首共识的落实在朝着更加“看得见摸得着”的方向不断推进。

改革开放和扩大内需是中国的国家战略，我们将按照自己既定的节奏走下去。扩大自美农业和能源进口，顺应中国高质量发展需求，将让百姓享受更多的美食、绿水和蓝天，中方有需求，也有诚意；同时，这将帮助改善美方贸易不平衡，促进经济发展和增加就业，美方有意愿，也很期待。这对中美两国人民和世界来说都是一件好事。

美方出于国内政治因素考虑，希望尽快拿到短期实质性成果的心情可以理解，但谈判是互相妥协的艺术，可以讨价还价，不能漫天要价，如果只顾自己不考虑对方，这样的合作恐怕很难持久。在我扩大进口的同时，美方也应对制造业、服务业开放和放宽对华高技术管制尽快作出回应。

磋商，不仅要坦诚，还需信任。如果一再出尔反尔，只会让磋商成果前功尽弃。基于特朗普政府最近几次的“翻脸”，磋商成果能否顺利落地还要看美方的实际行动。中国政府不想打但不怕打贸易战的态度始终不变，如果美方继续举起包括加征关税在内的贸易制裁大棒，一意孤行地挑起贸易战，那中方将别无选择，只能对等反击，到那时，一切辛辛苦苦取得的磋商成果都将归零。相信这笔账，美国算得清。

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