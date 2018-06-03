范冰冰代言企业被查封数十亿 三三集团多高管被抓

原标题：范冰冰代言企业被查封数十亿元 三三集团多名高管被抓

本报记者 郝成 北京报道

6月3日，三三集团系企业玉茶坊相关人员向《中国经营报》记者证实，范冰冰曾代言该品牌，协议两年一签，已经签过两次，但该人士未透露具体金额等细节。

5月30日，杭州萧山公安分局对“三三宝利来”“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案进行查处，三三系企业实际控制人王文俊及多名高管（投资人）被采取刑事强制措施。

“一年前，集团下属企业就被警方冻结了好多笔资金，最高一度达到40亿元左右，这直接影响了企业运营，所以集团设立小额贷公司，向下属企业及供货商等提供资金支持。”三三集团人士向记者提供相关证据称。

记者注意到，此前媒体报道称，2017年2月底，浙江省公安厅经侦总队接到人行杭州中心支行反映：位于杭州萧山区的一家电子商务有限公司短时间内公司账户沉淀资金17.19亿元，存在重大风险隐患。报道中提及的“易通宝”系三三集团下属平台。

三三集团人士提供的文件显示，2017年6月23日，杭州萧山区政府金融办曾通知多方开会，会议内容为“研究三三易通公司资金解冻问题方案”。该人士称，在这之前，三三易通电子商务公司曾向萧山区委、区政府发去“紧急报告”，称2017年3月1日，该公司三个账户被冻结资金达19.2亿元。

“紧急报告”还称，由于冻结时间较久，导致企业与代理商供货协议违约，企业因此面临破产倒闭风险，请求相关部门依法解封。

另据知情人透露，针对此前多次冻结资金一事，三三集团拟对萧山区政府发起行政复议或诉讼。

记者另获得一份《代言形象授权书》显示，无锡某公司将范冰冰肖像授权杭州三三玉茶坊企业管理有限公司，授权期限为2018年2月1日至2020年1月31日。而玉茶坊相关人员透露，在这之前，范冰冰即已代言玉茶坊。公开信息显示，2016年，玉茶坊曾包场支持范冰冰主演的电影《我不是潘金莲》。

范冰冰还曾为玉茶坊拍摄宣传片，其中最后一句为“一山一水一世界，一茶一玉一人生，玉茶坊。”据介绍，玉茶坊主要经营玉器、茶叶，且该公司拥有矿产等。

责任编辑：霍宇昂