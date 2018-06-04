“00后”登场加分政策收紧 今年高考有这些新特征

原标题：“00后”登场、加分政策收紧 今年高考有这些新特征！

中新网客户端北京6月4日电（冷昊阳）还有3天时间，一年一度的高考即将拉开大幕。今年，首批“00后”将步入高考考场，迎来人生大考。除此之外，今年高考看点不少，无论是一批“接地气”的本科专业落地招生，还是高考加分项目继续减少和规范，都引发社会关注。

资料图：2018年5月31日，海南华侨中学举行一年一度的“高考文明喊楼”活动。该校1200多名高三学生与即将参加高二会考的学生集体“喊楼”释压。中新社记者 骆云飞 摄

00后首次走上高考舞台

说起“00后”的话题，似乎总是自带流量，每有相关的消息发出，总能引发社会的关注。而如今，这批曾经的“千禧宝宝”又和高考联系到了一起。

根据教育部透露的数据，2018年全国高考报名考生人数达到975万人，比去年增加35万人。

而值得关注的是，因为今年参加高考的学生大多是2000年出生，这也意味着，首批“00后”将正式走上高考的舞台。

资料图：2018年5月23日晚，河北省邯郸市第一中学，高三学生在教室门口向老师问问题。 中新社发 郝群英 摄 图片来源：CNSPHOTO

减少、规范一批加分项目

近年来，高考加分政策一直是社会关注的焦点，在今年的高考中，加分项目将被进一步减少和规范。

今年3月，教育部在部署2018年普通高校招生工作时强调，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。

一个月后，北京教育考试院发布消息称，从今年起，省级优秀学生、获国家二级运动员以上称号的考生、全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖者等5类高考加分项目将被取消。

同在今年4月，新疆教育考试院发布的《自治区2018年普通高等学校招生工作规定》提出，2018年起，新疆也将取消部分奖励性加分政策，其中包括了全国中学生奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖者；在国际科学与工程大奖赛或国际环境科研项目奥林匹克竞赛中获奖者等。

而早在去年10月，江西省教育考试院就提出，在今年的高考中取消2015年1月1日后获得的体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛考生的高考加分资格。

资料图：2018年2月26日，河北衡水二中举行高考百日誓师励志动员大会，吹响了冲刺高考的“集结号”。 闫楠 摄 图片来源：视觉中国

录取批次进一步合并

此外，录取批次的继续合并也是今年高考的一大看点。中新网记者梳理发现，在上海、浙江、山东、海南等多地都将录取批次做了合并调整后，天津、广东、辽宁等省市也将在今年开启录取批次的改革。

如天津市教育招生考试院在4月提出，2018年继续推进本科高校录取批次合并，将本科一批、本科二批合并为普通本科批次，即普通本科仅设一个批次。

再如，今年3月，辽宁省招生考试办提出，2018年，辽宁省普通高校招生普通类本科一批、本科二批合并为本科批；艺术类本科一批调整为本科提前批，本科二批调整为本科批。

此外，早在2017年11月，广东省教育考试院明确，从2018年起，将原第一批本科、第二批本科两个招生录取批次合并为“本科批次”，设置本科和专科两个录取批次。

资料图：山东大学2017级新生开学典礼。 曾洁 摄

这些“接地气”的新专业开始招生

上大学，要学什么专业？

根据今年3月教育部印发的《关于公布2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，高校共新增本科专业2311个，其中也不乏许多“接地气”的专业。

中新网记者梳理发现，例如数据科学与大数据技术、机器人工程、智能科学与技术、网络空间安全等许多贴合时代发展的专业都将于今年落地招生。

具体来看，据媒体统计，在2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果中，新开设“数据科学与大数据技术”专业高校数量达250所，其中包括中国人民大学、南开大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、西南财经大学等。

机器人工程同样有着较高的热度。中新网记者发现，北京航空航天大学、合肥工业大学、中国矿业大学、北京工业大学等近60所高校都将于今年新增“机器人工程”专业。

此外，在2017年度高校本科专业备案和审批结果中，还增设了“网络空间安全”一级学科。其中，共有国际关系学院、东南大学等18所高校本科开设“网络空间安全”专业，而中南财经政法大学、西南大学等16所高校则增设了“信息安全”专业。

资料图。 韩海丹 摄

严禁炒作“状元”、“升学率”

近年来，社会上炒作“高考状元”、“高考升学率”的现象屡见不鲜，而其带来负面影响也越来越多地被社会关注。

3月21日，教育部印发的《关于做好2018年普通高校招生工作的通知》明确提出，不宣传炒作所谓“高考状元”“高考升学率”。

在不到两个月后的5月8日，教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位召开的电视电话会议上，教育部党组书记、部长陈宝生再次强调，严禁炒作“状元”“升学率” ，一经发现将严肃处理。

与此同时，中新网记者发现，多地对“高考状元”的宣传炒作问题做了部署。

例如，北京发布的2018年高考安全工作方案明确，今年教育系统严禁宣传“高考状元”“高考升学率”，不得为这样的炒作提供任何信息，一经发现将严肃处理。

再如，广东省教育厅有关负责人去年底接受媒体采访时表示，2018年起，广东省高考成绩公布时，高考个人成绩只提供给考生本人，不向各地市招办、考生所在中学及其他任何单位和个人提供，可以较好防止对“高考状元”的不必要炒作。

责任编辑：张建利