李肇星: 我与《人民日报》的不解之缘

原标题：与《人民日报》的不解之缘

我和《人民日报》的缘分，简言之，是渊源广、感情深——我爱《人民日报》这个教我已近六十年的老师。

1959年9月1日，是我在北京大学读一年级的第一天，从那天起，《人民日报》我没有一天不读。只不过，我进外交部工作前，那时的《人民日报》每天还通常只有四个版，我每版都不落。在北大和外国语大学的七年里，更是每日午饭前站在食堂外的报纸专栏前读的。后来报纸越来越厚，我只能选择阅读中央领导的讲话及重大外交和国际新闻了。

我对《人民日报》有亲近感，首先因为它是我们的党报。我和我青少年时学习的榜样雷锋同岁，出生在1940年。五岁时家乡山东胶州湾之南来了共产党，新中国成立那年才幸福地上了初小一年级。1950年我十岁，第一次看到大卡车，有了长大后要当汽车司机的美梦。1953年我考上我们县有史以来第一所中学，开始读到报纸，又萌发了当记者的理想。

对我来说，《人民日报》亦导师亦战友。我从《人民日报》学党和国家的最新政策、国际动态、社情民意等多种有价值信息，也阅读过名家所写的国际评论、涉及中外历史地理的精彩文章。我从非洲开始外交生涯，后来又陆续供职新闻司、做发言人、驻联合国代表、外交部副部长、驻美国大使、外交部部长。回首每一段经历，通过努力学习，逐渐办事有自信，走路有方向，迈步有底气，我感觉，这在一定程度上受惠于《人民日报》这个老师的帮助指点，也得益于报社一批领导、朋友的热心支持。

我当新闻司副司长时，日本外务省新闻俱乐部邀请中国新闻代表团访日，部里让我任代表团团长。报名参团的都是国内大报的资深记者，很多人的“行政级别”和我差不多甚至比我高。我觉得自己当团长底气不足，就去向钱其琛同志建议，让我当副团长，另找级别高的新闻界领导当团长。老钱直接把球踢回给我说：“那你自己提个人选上报。”我常给《人民日报》副刊投稿，与《人民日报》比较熟悉，于是商请人民日报社派一位正部级的领导来给我们当团长。很快得到人民日报社的肯定回复，总编辑谭文瑞应邀出任。

《人民日报》的很多报道，是对中国外交工作的鼎力支持，对我个人的工作也有很多直接帮助。1987年的5月23日，《人民日报》头版头条刊登《邓小平和金日成亲切会晤》的大幅照片。我当时是外交部新闻司司长，感到两位领导人热烈拥抱的照片抓拍得好、非常传神，立即请《人民日报》放大五张照片赠送朝鲜客人。我任外交部新闻司科员时，曾和一同事陪同十二位外宾乘火车出行。尽管十四人每人都有软卧票，但车上只给我们八个铺位。我到餐车找列车长投诉，但他眼也不眨地说“一个多余的卧铺也没有”，坚称一定是车站“擅自多卖了票”。但就是这位列车长，同时碰到摆威风的铁路局局长时，却忙不迭地道歉，派人去准备床铺。一切看得我目瞪口呆。我为自己的受骗感到愤怒，但也急中生智，从行李中取出一份《人民日报》，告诉他“报纸上面登载着国家领导人会见这批外国客人的照片”，强调了这批客人的身份。原来悬空的六张卧铺票瞬间有了着落。

后来，我还就此见闻写了一篇批评不良风气的短稿投给《人民日报》。这短稿刊登在1978年12月3日的《人民日报》上。据说后来那位摆官架子、闹特殊化的干部向组织上做了自我批评。我觉得他真得感谢党报，如果后来在反腐倡廉斗争中他再没出现什么违法违纪问题，那肯定是《人民日报》救了他、帮了他。

外交是没有硝烟的战场。对我而言，每一次外交危机处理，都是一次严峻的考验。我印象最深的，是在担任驻美大使的三年里，处理以美国为首的北约轰炸我驻南联盟使馆这一事件。在这段最艰难的日子里，我每天几乎只睡一两个小时，除了与北京保持密切联系，提出策略建议，还与美方交涉，在美国媒体露面发声，揭露轰炸我使馆的暴行。下面这些刊登在《人民日报》上的文字，可以说是当时紧张斗争的一个缩影：

美国广播公司（ABC）的《本周》是美国最有影响的电视专题节目之一，它的主持人山姆·唐纳德是全美电视界有名的“铁嘴”。8日上午，中国驻美大使李肇星应邀来到该节目直播室，就中国驻南联盟使馆被袭击事件接受现场采访。……

唐纳德劈头就问：“你刚才在电视上看到了美国驻中国大使馆外面的情形，你能保证美国驻中国外交人员的安全吗？”

神情严肃的李肇星当即反问：“你们一直不断地谈论你们外交官的安全，我很奇怪，你为什么不问问在贝尔格莱德被杀害的中国外交官的情况？我不明白你们的提问为什么不从中国外交官的被害开始？”一向能言善辩的唐纳德顿时语塞。

这是《人民日报》驻美国记者马世琨、张勇采写的报道《中国大使舌战美国“铁嘴”》的一个片段，发表在1999年5月12日的《人民日报》上。那些天，我先后多次接受美国主流媒体的采访，既要应对美国媒体刁钻的提问，又要充分利用这个机会，传递中国人民的声音，揭露以美国为首的北约的野蛮行径。后来《人民日报》在5月18日还发表这两位记者的另一篇报道，写我第三次接受美国全国性电视台采访，与美国电视界名嘴拉塞特针锋相对的论战过程。

近些年，我参加社会活动时，仍不时有《人民日报》记者采访我；我也到人民日报社和青年人分享“新闻无国界，但记者有祖国”“在世界面前，我微不足道；和祖国加在一起，赢得了些许骄傲”等观点；我还积极给报社投稿，表达我对英雄对故土对母校的情怀；我也热心参加人民日报社举办的公益活动……我对《人民日报》投桃报李，感情依旧，在《人民日报》七十岁生日之时，我和《人民日报》的缘分仍在持续着。

（作者为外交部原部长）

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