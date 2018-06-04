王毅会见俄外长：加强配合 为半岛无核化作努力

原标题：王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫

当地时间2018年6月3日，国务委员兼外交部长王毅在出席金砖国家外长正式会晤期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，普京总统将于6月8日至10日对中国进行国事访问并出席上海合作组织青岛峰会。这是普京总统新任期内首次访华，也是习近平主席和普京总统今年首次会晤，对规划下阶段中俄关系发展具有重要意义。我们愿同俄方密切协调配合，确保访问圆满成功，取得丰硕成果，为中俄关系发展注入新加强劲动力。

王毅表示，当前国际形势瞬息万变，充满不确定性，中俄作为全面战略协作伙伴，应进一步加强协调合作，维护国际关系基本准则，维持国际公平正义，维护新兴市场和发展中国家整体利益。两国应共同推动扩员后首次举行的上合组织青岛峰会继承弘扬“上海精神”，取得积极务实成果，对外发出团结一致信号。两国应在金砖国家合作平台上加强战略协作，开好即将举行的外长正式会晤，为将于7月召开的领导人会晤做好政治准备。

拉夫罗夫表示，俄方高度重视普京总统即将对中国进行的国事访问，对目前准备工作的进展感到满意，愿与中方共同努力确保访问达到预期目标。俄完全同意中方对当前国际形势的看法，愿与中方在上合组织、金砖合作、二十国集团、联合国等多边机制内加强协调，同其他新兴市场国家一道，反对单边主义和保护主义，维护世界和平与稳定。

双方还就朝鲜半岛局势交换了意见，一致同意继续加强协调配合，为实现半岛无核化与长治久安作出努力与贡献。

责任编辑：桂强