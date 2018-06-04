原标题：高考周高温将做客北京三天 周四起气温回落至31℃
中国天气网讯 今起（4日）三天，高温天气将做客北京，紫外线很强，空气干燥，需注意防暑防晒勤补水。周四开始转为阴或多云天气，最高气温回落至31-32℃，依旧炎热。本周一年一度的高考大幕即将拉开，提醒考生及家长注意放松精神，调整心态，沉着应考。
昨天，北京出现分散性阵雨，门头沟、大兴、房山还发布了雷电预警。监测显示，3日3-22时，全市平均降水量0.5毫米，城区平均0.3毫米，西南1.6毫米，东南1.5毫米，西北、东北均为0.1毫米，最大降雨出现在大兴区礼贤，达14毫米，最大雨强也在大兴区礼贤，20-21时达10.7毫米/小时。昨晚门头沟、大兴、房山已解除预警。
今起高温天气将做客三天。根据北京市气象台今晨6时发布的最新预报，今天白天北京晴间多云，北风二级转南风四级左右（阵风六七级），最高气温35℃；夜间晴间多云，南风三四级转北风一二级，最低气温21℃。
目前北京正处于高温黄色预警中，4-6日最高气温将达35℃以上，紫外线很强，空气干燥，公众需注意防暑防晒勤补水。今天午后南风较大，请注意出行安全并防火。
本周一年一度的高考大幕即将拉开。周四开始，这一波高温天气结束，转为阴或多云天气，最高气温回落至31-32℃左右，天气依旧炎热。提醒考生及家长注意放松精神，调整心态，沉着应考，预祝考生们取得好成绩。
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