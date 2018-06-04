琼州海峡受台风影响将封航 多趟进出岛列车停运

原标题：琼州海峡受台风影响将封航 进出岛列车调整

中新网海口6月4日电 （洪坚鹏 徐武）记者3日晚从海口海事局了解到，受即将生成的今年第4号台风影响，琼州海峡所有客滚船将于4日15时起停航防台避风，预计持续到8日。此外，进出岛列车也受台风影响停运。

海口海事局提醒，此次受台风影响，客滚船停航可能持续时间较长，影响车辆过海，特别是瓜果蔬菜的运输，请各单位和部门提前做好应对工作。

受琼州海峡停航影响，进出岛列车也将于4日15时开始停运，作出了相应调整。

具体停运情况为：

1、6月3、4、5、6日北京西开往三亚方向Z201次运行至广州站终止，6月4、5、6、7日三亚开往北京西方向Z202次分别改为6月5、6、7、8日在广州站始发。同时广州-三亚间Z201次、Z202次停运。

2、6月3、4、5、6日哈尔滨西开海口方向Z111次运行至广州站终止，6月4、5、6、7日海口开往哈尔滨方向Z112次改为6月5、6、7、8日在广州站始发。同时广州-海口间Z111、海口-广州间Z112次停运。

3、6月4、5、6、7日长沙开往海口方向K1167次运行至佛山站终止。6月4、5、6、7日海口开往长沙方向K1168次分别改为6月5、6、7、8日在广州站始发。同时佛山-海口间K1167次、海口-广州间K1168次停运。

4、6月2、3、4、5日长春开往三亚方向Z385次运行至广州站终止。6月5、6、7、8日海口开Z386次改为当日在广州站始发。同时广州-三亚间Z385次、海口-广州间Z386次停运。

5、6月3、4、5、6日郑州开往海口方向K457次运行至塘口后改为到湛江站终止。6月5、6、7、8日海口开K458次改为当日在廉江站始发。同时塘口-海口间K457次，海口-廉江间K458停运。

6、6月3、4、5、6日上海南开往海口方向K511次运行至佛山站终止。6月4、5、6、7日海口开K512次分别改为6月5、6、7、8日在广州站始发。同时佛山-海口间K511次、海口-广州间K512次停运。

责任编辑：桂强