新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

琼州海峡受台风影响将封航 多趟进出岛列车停运

琼州海峡受台风影响将封航 多趟进出岛列车停运
2018年06月04日 07:46 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：琼州海峡受台风影响将封航 进出岛列车调整

　　中新网海口6月4日电 （洪坚鹏 徐武）记者3日晚从海口海事局了解到，受即将生成的今年第4号台风影响，琼州海峡所有客滚船将于4日15时起停航防台避风，预计持续到8日。此外，进出岛列车也受台风影响停运。

　　海口海事局提醒，此次受台风影响，客滚船停航可能持续时间较长，影响车辆过海，特别是瓜果蔬菜的运输，请各单位和部门提前做好应对工作。

　　受琼州海峡停航影响，进出岛列车也将于4日15时开始停运，作出了相应调整。

　　具体停运情况为：

　　1、6月3、4、5、6日北京西开往三亚方向Z201次运行至广州站终止，6月4、5、6、7日三亚开往北京西方向Z202次分别改为6月5、6、7、8日在广州站始发。同时广州-三亚间Z201次、Z202次停运。

　　2、6月3、4、5、6日哈尔滨西开海口方向Z111次运行至广州站终止，6月4、5、6、7日海口开往哈尔滨方向Z112次改为6月5、6、7、8日在广州站始发。同时广州-海口间Z111、海口-广州间Z112次停运。

　　3、6月4、5、6、7日长沙开往海口方向K1167次运行至佛山站终止。6月4、5、6、7日海口开往长沙方向K1168次分别改为6月5、6、7、8日在广州站始发。同时佛山-海口间K1167次、海口-广州间K1168次停运。

　　4、6月2、3、4、5日长春开往三亚方向Z385次运行至广州站终止。6月5、6、7、8日海口开Z386次改为当日在广州站始发。同时广州-三亚间Z385次、海口-广州间Z386次停运。

　　5、6月3、4、5、6日郑州开往海口方向K457次运行至塘口后改为到湛江站终止。6月5、6、7、8日海口开K458次改为当日在廉江站始发。同时塘口-海口间K457次，海口-廉江间K458停运。

　　6、6月3、4、5、6日上海南开往海口方向K511次运行至佛山站终止。6月4、5、6、7日海口开K512次分别改为6月5、6、7、8日在广州站始发。同时佛山-海口间K511次、海口-广州间K512次停运。

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区