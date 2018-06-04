饿了么等平台再被宁波立案:责令下线无证问题商户

原标题：饿了么、美团、百度再被宁波立案：责令下线无证等问题商户

6月3日，据宁波市场监管部门消息，市场监管部门通过自主研发的“网络订餐智能监控系统”，发现饿了么、美团、百度这三家网络订餐第三方平台上仍存在证照不齐的现象，其中食品经营许可证的缺失最为严重。

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市场监管部门再次依法对上述3家网络订餐第三方平台进行立案查处，并责令网络订餐第三方平台全面下线无证照、假证照、证照不齐或超期等线上“问题商户”。

这3家平台已不是首次被宁波市场监管部门立案查处，自2016年市场监管部门开展“净网行动”以来，截至2018年3月底，全市线下立案查处违法案件61起，移送公安机关8起，案值35.66万元，罚没款近400万元，其中三大在甬外卖平台因未依法对入网食品经营者进行实名登记和审查许可证，曾被立案查处并罚款52万元。

宁波网络订餐智能化监控系统

“我们通过智能监控系统发现，在龙虾旺季，突然有许多经营户涌入网络第三方订餐平台，虽然按照规定，经营户都会公示营业执照等相关证照，但是恰恰是这些证照，存在着不少猫腻。”市市场监管局餐饮流通处相关负责人说。

据了解，商家申请入驻外卖平台除了需要营业执照和食品经营许可证外，还需要商户门头照片、环境照片和签约人信息身份证照片。在上述资料齐全后，平台将逐一审核每一份资料，审核通过后再与合格的商户签订合作协议。

但智能监控系统显示，部分经营户公示的是商贸公司的营业执照，部分经营户连食品经营许可证都没有公示在“商家”页面，还有部分经营户的食品经营许可证居然是伪造的。

这段时间，根据“网络订餐智能监控系统”发现的可疑名单，宁波市场监管部门迅速在全市范围内对可疑商户开展线下精准执法，目前已立案查处线下违法餐饮单位101家，取缔73家，责令限期整改454家。

“尽管甬城各大订餐平台的证照公示率已达95%以上，但证照的合规率却仍需稳步提升。”该负责人说，外卖平台仍需平台商户加强管理，杜绝外卖店资质不全的问题。同时，宁波也将充分运用“网络订餐智能监控系统”，对全市网络订餐第三方平台进行实时监控，及时发现和查处违法商户入网经营行为。

来源：宁波市市场监管局、甬派

责任编辑：张玉