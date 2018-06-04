太原交警支队出新规:太原考驾照 先当3天“交警”

原标题：太原市交警支队出新规：太原考驾照，先当3天“交警”

手拿黄色旗子、身穿黄色背心、头戴黄色帽子，5月30日7时30分，太原某驾校学员刘禹昊在太原市府西街新建路口，不停地劝阻着各种交通违法行为。这是太原市交警支队出台的新规：今后所有驾校新学员，第一堂课就是协助交警在路口做3天交通志愿者。

为了推动太原市“文明交通综合治理”深入开展，结合公安部交管局开展的引深推进文明交通进驾校“五个一”活动，太原市交警支队决定从5月24日开始，在全市范围内组织驾校学员开展“体验式教学文明交通志愿者”活动。

今后，凡在太原市驾校报名学习的驾考学员在参加科目一考试前，由交警部门组织学员到交通路口参加现场体验教学活动，协助交警维护交通秩序、劝阻交通违法行为等。时间为每人3天、每天3个小时（高峰时间：7时30分至9时、18时至19时30分）。

刘禹昊告诉记者，刚报名驾校就让他来当交通协管员，开始很不理解，但两天的执勤让他觉得非常有意义：“这两天，劝阻过骑车带人的、机动车逆行的、行人闯红灯的。不仅体会到交警的辛苦，更真正意识到交通违章行为的危险。”

“这一措施的主要目的是让准驾驶员们体验机动车在行驶过程中与行人、非机动车之间的关系，便于日后将实践与理论相结合，是所学驾车理论的一种补充和延伸。”杏花岭交警大队一中队队长安志强告诉记者。

据悉，从5月24日到30日，省城已有203名驾校学员在交通现场体验了交通安全课。学员在满9个小时执勤、“考试”合格后，会拿到所在中队中队长出具的合格证明，之后方可预约科目一考试。

据了解，太原市目前有60所驾校，2017年省城新增驾驶人员12万。太原此举意味着：在为准驾驶员上一堂终身受用的“体验式”交通安全课的同时，还能够每年增加12万名交通协管员，既让新驾驶员体验到交通违法的坏处，也可以缓解事多警少的局面。（山西日报 曹秀娟）

来源：太原发布

责任编辑：张玉