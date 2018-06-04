重庆公安推出服务民营经济30条：一把手牵头抓总

原标题：重庆公安推出服务民营经济30条：亲商安商，一把手牵头抓总

游洪涛是重庆华森制药有限公司董事长，在《重庆市公安局服务民营经济发展30条》（以下简称《30条》）推出之前，他的公司拉运药品的货车，每天只能晚上9点以后进城，然后在城里趴一天，第二天晚上九点后出城。

这种状况目前已得到改善。根据《30条》，在货车限行区域内、有通行需求的从事鲜活物品（菜篮子）、粮油、食品、药品（医疗器械）、快递等民生物品运输的民营企业载货车辆，可申请办理通行证。

游洪涛近日在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时说，过去“一刀切”粗糙的管理方式给企业造成了额外负担，“货车限行可以，但涉及民生的比如药品、蔬菜等要细化，药品运输也有保质要求”，游洪涛算了一笔账，仅放开限行这一项，公司的物流成本每年节约近60万元。

49.9%，这是2016年重庆民营经济增加值占全市GDP的比重。这一比重，低于全国平均水平。在民营经济发展活力不强背景下，2017年8月28日，重庆市公安局正式推出《30条》，以图从优化服务管理，打击违法犯罪和规范执法等方面为民营企业营造良好法治环境、营商环境。

组织百余家企业座谈，18次征求社会意见

2018年2月14日，大年二十九，“春运”迎来最高峰，据百度地图大数据，当日全国热门目的地排名，重庆位列第一。

重庆市公安局提供的数据显示，2015年重庆市户籍人口3372万、常住人口3016.5万，净流出人口355.5万。与此同时，解决了当地90%城镇就业的重庆市民营经济，增加值占全市GDP 49.9%，低于全国平均水平。同时在重庆市工商联任职副会长的游洪涛说，这一比重远低于东部沿海经济发达省份，也低于临近四川等省份，“过去一段时间特殊时期，重庆市民营经济一定程度上受到了不公正的对待”。

另外的数据也显示，2016年，重庆市新增常住人口约30万，成为北上广深流出人口最大目的地。重庆市公安局介绍，人口吸引力日渐增强，面临巨大发展潜力。如何吸引更多市民返乡创业，将更多的民营企业留在本地，让外地企业大量进驻，推动重庆经济持续快速发展，成为重庆市建设 “内陆开放高地、山清水秀美丽之地”必须解决的一大现实问题。

重庆市公安局副局长姚昌序告诉澎湃新闻，重庆市委常委会议明确提出，“要大力支持民营经济发展，构建‘亲’‘清’政商关系，深化‘放管服’改革，营造宽松有序的发展环境”。

为此，重庆公安机关开启了广泛大调研活动，将公安机关服务经济促进发展的各领域问题、需求搞清楚。重庆市公安局先后组织百余家民营企业召开3次座谈会，分析梳理42个需要公安机关帮助解决的共性问题，召开2次市公安局党委扩大会研究解决办法，18次征集社会各界意见，最终形成了《30条》。

“一把手”牵头抓总，主动上门服务

姚昌序介绍，《30条》主要涉及创新服务方式、优化行政管理、严打违法犯罪、规范执法行为、强化保障监督五个方面，努力营造“亲商、安商、护商”良好氛围，为民营企业创造安全稳定的社会环境、良性竞争的市场环境、公平公正的法治环境、优质高效的服务环境。

姚昌序介绍，为了确保真正落地，重庆市公安局成立了市公安局服务民营经济发展领导小组，重庆市公安局局长邓恢林担任组长。从重庆市局直属单位、区县公安机关到基层派出所，均由“一把手”牵头抓总，分管领导具体负责，对应搭建组织架构，打通了服务工作的“最后一公里”。并且建立热线值守、动态掌握、督导检查三项机制，使每项服务措施都真正落到实处、取得实效。

游洪涛说，现在每个企业都有固定的人联系，公安民警主动上门服务。他说，自己的药企是高新技术企业，需要引进大学毕业生，但是毕业生户口怎么办一直未解决。“《30条》出台之后，公安机关主动帮我们办理了集体户口，大学毕业生到企业工作后就可以落户了，这对于他们之后买房、子女上学非常好，解决了企业引进人才的难点和痛点”，游洪涛说。

姚昌序介绍，《30条》推出至今，全市公安机关已受理民营企业咨询求助4.5万余起，走访企业3.6万余家，上门服务3万余次，解决涉企问题3800余件。

在优化管理和服务方面，重庆公安机关介绍，试点下放63项交通管理业务权限，2018年4月，国内首例推出民营企业车驾管社会服务站号牌现场制作点便民举措，重庆市民可就近办理国产小型、微型非营运载客汽车和摩托车注册登记、转移登记、抵押登记，注销登记，核发检验合格标志及驾驶证补换证等业务，实现了新车店内购车、上户、制牌、上牌一站式服务，立等可取。车驾管社会服务站的启用在方便群众的同时，极大地分流缓解了车管所业务压力，民营企业的知名度和影响力也将获得提升，实现多方共赢。

450余次专项打击整治，严格依法办案

根据《30条》，重庆公安机关严厉打击针对企业负责人的故意伤害、绑架、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪，以及侵害企业合法权益的黑恶势力、地方宗族恶势力违法犯罪行为；对民营企业的报警求助，重庆警方落实首接首办责任制，做到有警必接、有案必受、受案必查，对社会影响大、危害严重的案件，实行专案侦办、挂牌督办。

《30条》要求重庆公安机关严厉打击生产销售伪劣产品、侵犯商业秘密、假冒注册商标等侵害民营企业合法权益的犯罪行为，维护企业创新动力和品牌权益。对涉企案件全力开展追赃挽损，最大限度减少财产损失，依法启动紧急止付和快速冻结机制，对涉案资产依法及时返还。

九龙坡区是重庆市工业大区，汽摩企业数量庞大。针对当地企业反映强烈的市场出现假冒伪劣商品、侵犯知识产权等突出问题，重庆市公安局介绍，重庆警方组织专项打击，破获涉及5省市的制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权案件64件，打掉涉案团伙28个。重庆市公安局打假总队总队长周伟介绍。2017年全市共破获涉假刑事案件669起，涉案金额14亿余元。

2017年9月5日和2018年2月7日，重庆市公安局刑侦总队先后集中返还了19家民营企业815万元被骗冻结资金。重庆市公安局刑侦总队副总队长陈迅介绍，重庆市反诈中心与银行、第三方支付机构、通讯运营商建立多个工作机制，实现对电信诈骗、涉案银行卡快速查询、止付、冻结，先后成功处置涉案账户7万余个，止付冻结涉案资金2.76亿元，“诈骗资金的冻结止付和返还，可能涉及到一个创业公司的生死”。

姚昌序介绍，《30条》推出以来，重庆公安机关开展开展维护市场秩序、保护民营企业合法权益的专项打击整治行动450余次，挽回企业损失3.6亿元。

《30条》也对警方执法规范提出了要求，严格区分经济纠纷和经济犯罪，严格依法办案，审慎使用拘留、逮捕、查封、冻结、扣押等措施，最大限度降低侦查办案对企业正常生产经营活动的不利影响；对民营企业投诉反映执法办案和管理服务方面的突出问题，5个工作日内回复办理情况并限期整改；对涉嫌违法违纪的公安民警，先行停止执行职务，依纪依规严肃处理。

“下步，重庆市公安局还将围绕乡村振兴战略行动计划和内陆开放高地建设战略行动计划，分别在农村道路交通安全、新农村建设、环境资源保护、返乡农民工创业、扶贫领域等方面，以及出入境管理、治安管理、打击经济犯罪等方面，谋划推出一系列新的便民利民举措”，姚昌序说。

责任编辑：张玉